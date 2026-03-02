Perché Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono lasciati? Rottura drastica

Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono già lasciati?

Basta far figli. Poi se li si cresce sotto il tetto dell’amore genitoriale oppure con due genitori separati non importa, quello che interessa al mondo d’oggi, in special modo ai vip che tutto possono grazie al loro benessere economico a dispetto dei comuni mortali, è fare figli. Non importa neanche se il mondo sta andando a scatafascio e il futuro è sempre più nero. L’ultimo gossip, comunque, riguarda Roberta Morise ed Enrico Bartolini: sembra che la loro storia d’amore sia giunta al capolinea a soli quattro mesi dalla nascita del loro secondo figlio.

Gossip di Chi: “Roberta Morise ed Enrico Bartolini si sono lasciati”

Stando al gossip di Chi contenuta nella rubrica ‘C’è Chi dice’ Roberta Morise ed Enrico Bartolini “si sono lasciati”. Sarebbe davvero una doccia fredda se fosse vero perché non solo sono genitori di un figlio Gianmaria, ma sono pure genitori bis grazie a Geremia. Sembrava un amore da favola, coronato con una cerimonia in Toscana celebrata dall’amico Alberto Matano, e invece pare che la rottura sia talmente drastica da far scegliere a entrambi di non dormire nello stesso letto: che ci sia di mezzo un tradimento?

Enrico Bartolini e Roberta Morise: cosa si nasconde dietro la rottura?

Stando al gossip di Giuseppe Candela la rottura tra Enrico Bartolini e Roberta Morise sarebbe stata cosi drastica da spingere entrambi a non condividere più lo stesso letto, inoltre ci sarebbe già il coinvolgimento diretto dei legali al fine di gestire la fine della loro unione oltre alla tutela dei figli piccoli.