Affari Tuoi: Alberto si fida della moglie e alla regione fortunata vince 50.000€

Il concorrente dell’Emilia Romagna ha iniziato subito male la partita

E’ arrivato il turno di Alberto dell’Emilia Romagna giocare stasera ad Affari Tuoi. E quest’ultimo ha deciso di affrontare questa sfida su Rai Uno al fianco della moglie. Purtroppo per lui la partita non è proprio iniziata bene perchè al secondo lancio ha trovato subito il pacco contenente 300 mila euro. E anche gli altri tiri non sono andati benissimo, visto che ha trovato diversi pacchi rossi. Finita la prima manche il dottore si è fatto subito sotto con un’offerta di 30 mila euro. Offerta però prontamente rifiutata. Altri tre tiri per lui. E pure stavolta non è andata benissimo perchè con il primo tiro ha trovato il pacco contenente 200 mila euro. Non è andata meglio con il successivo tiro perchè ha trovato il pacco con 75 mila euro. Fortunatamente si è rifatto con l’ultimo lancio trovando solo 10 euro. A questo punto ha telefonato nuovamente il dottore, che ha comunicato a Stefano De Martino di voler proporre al concorrente il cambio pacco.

Affari Tuoi: il concorrente si è fidato del suo intuito e ha cambiato pacco

Alberto dell’Emilia Romagna, dopo averci riflettuto bene, ha accettato andandosi a prendere il pacco numero 10. Stefano De Martino, che nel corso della puntata ha ricordato agli spettatori a casa che nella puntata di domani ci saranno Gianni Morandi e Jovanotti concorrenti speciali, l’ha invitato a fare i tre prossimi tiri. E così è andato a vedere cosa ha lasciato facendo la bella scoperta che se non avesse cambiato sarebbe tornato a casa a mani vuote (nel pacco aveva infatti 0 euro). Purtroppo la felicità non è durata tantissimo perchè con il successivo tiro ha trovato il pacco contenente 100 mila euro. Fortunatamente ha chiuso questa manche trovando Gennarino.

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Alberto dell’Emilia Romagna è andato alla regione fortunata vincendo 50 mila euro

Il dottore ha allora telefonato nuovamente proponendo al concorrente dell’Emilia Romagna un’offerta di 5 mila euro per tre tiri. Alberto non ci ha però pensato due volte nel rifiutare. Un turno questo che si è rivelato essere ancora una volta poco fortunato perchè ha anche trovato il pacco contenente 50 mila euro rimanendo solo con 10 mila euro in ballo. A questo punto il concorrente ha deciso di andare alla regione fortunata. E ha fatto bene perchè nel pacco che era andato a pescare nel corso della partita c’era l’invenzione di Herbert Ballerina. Dopo averci riflettuto bene il concorrente ha deciso di affidare alla Liguria le sue speranze per portarsi a casa 100 mila euro, mentre per 50 mila euro ha puntato tutto sul Molise. E meglio di così non poteva finire per il concorrente del game show di Stefano De Martino perchè è riuscito a vincere 50 mila euro.