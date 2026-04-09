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Affari Tuoi: Alberto si fida della moglie e alla regione fortunata vince 50.000€

Scritto da , il Aprile 9, 2026 , in Programmi Tv
foto alberto affari tuoi vince 50 mila euro

Il concorrente dell’Emilia Romagna ha iniziato subito male la partita

E’ arrivato il turno di Alberto dell’Emilia Romagna giocare stasera ad Affari Tuoi. E quest’ultimo ha deciso di affrontare questa sfida su Rai Uno al fianco della moglie. Purtroppo per lui la partita non è proprio iniziata bene perchè al secondo lancio ha trovato subito il pacco contenente 300 mila euro. E anche gli altri tiri non sono andati benissimo, visto che ha trovato diversi pacchi rossi. Finita la prima manche il dottore si è fatto subito sotto con un’offerta di 30 mila euro. Offerta però prontamente rifiutata. Altri tre tiri per lui. E pure stavolta non è andata benissimo perchè con il primo tiro ha trovato il pacco contenente 200 mila euro. Non è andata meglio con il successivo tiro perchè ha trovato il pacco con 75 mila euro. Fortunatamente si è rifatto con l’ultimo lancio trovando solo 10 euro. A questo punto ha telefonato nuovamente il dottore, che ha comunicato a Stefano De Martino di voler proporre al concorrente il cambio pacco.

Affari Tuoi: il concorrente si è fidato del suo intuito e ha cambiato pacco

Alberto dell’Emilia Romagna, dopo averci riflettuto bene, ha accettato andandosi a prendere il pacco numero 10. Stefano De Martino, che nel corso della puntata ha ricordato agli spettatori a casa che nella puntata di domani ci saranno Gianni Morandi e Jovanotti concorrenti speciali, l’ha invitato a fare i tre prossimi tiri. E così è andato a vedere cosa ha lasciato facendo la bella scoperta che se non avesse cambiato sarebbe tornato a casa a mani vuote (nel pacco aveva infatti 0 euro). Purtroppo la felicità non è durata tantissimo perchè con il successivo tiro ha trovato il pacco contenente 100 mila euro. Fortunatamente ha chiuso questa manche trovando Gennarino.

CLICCA QUA per vedere sul social X il video del momento in cui Gennarino ha fatto il suo ingresso nello studio di Affari Tuoi

foto alberto stefano de martino

foto alberto moglie affari tuoi

foto alberto affari tuoi emilia romagna

Alberto dell’Emilia Romagna è andato alla regione fortunata vincendo 50 mila euro

Il dottore ha allora telefonato nuovamente proponendo al concorrente dell’Emilia Romagna un’offerta di 5 mila euro per tre tiri. Alberto non ci ha però pensato due volte nel rifiutare. Un turno questo che si è rivelato essere ancora una volta poco fortunato perchè ha anche trovato il pacco contenente 50 mila euro rimanendo solo con 10 mila euro in ballo. A questo punto il concorrente ha deciso di andare alla regione fortunata. E ha fatto bene perchè nel pacco che era andato a pescare nel corso della partita c’era l’invenzione di Herbert Ballerina. Dopo averci riflettuto bene il concorrente ha deciso di affidare alla Liguria le sue speranze per portarsi a casa 100 mila euro, mentre per 50 mila euro ha puntato tutto sul Molise. E meglio di così non poteva finire per il concorrente del game show di Stefano De Martino perchè è riuscito a vincere 50 mila euro.