Affari Tuoi: dopo il disastro Sara va alla regione fortunata e vince 50.000€

La concorrente ha perso subito la possibilità di vincere 300 mila euro

Stasera è arrivato il turno di Sara della Sardegna giocare ad Affari Tuoi. E dopo aver svelato di voler affrontare la sfida al fianco del compagno e futuro marito ha subito fatto i primi sei lanci. E purtroppo non è stata una manche particolarmente fortunata perchè ha trovato subito i pacchi contenenti 300 mila e 200 mila euro. Il dottore ha allora chiamato come di consuetudine per proporle il cambio pacco. La concorrente della Sardegna, dopo averci riflettuto bene, ha accettato andandosi a prendere il pacco numero due. A questo punto Stefano De Martino l’ha invitata a fare altri tre tiri. E in questa occasione è andata a vedere cosa ha lasciato scoprendo che se non avesse cambiato avrebbe vinto 10 mila euro. Dopo i restanti due lanci a disposizioni il dottore ha telefonato per la seconda volta offrendo 15 mila euro. Non ci ha pensato due volte nel dire di no.

Affari Tuoi: la concorrente ha cambiato per la seconda volta il pacco

Stefano De Martino l’ha quindi invitata a proseguire la sua partita con i successivi due tiri. E dopo questo turno il dottore si è rifatto sotto proponendo a Sara della Sardegna di nuovo di cambiare pacco. La concorrente ha accettato andandosi a prendere il pacco numero 11. Una mossa che si è rivelata essere vincente perchè aveva pescato un pacco blu contenente solo 10 euro. Per un solo tiro il dottore ha allora offerto 15 mila euro. Pure stavolta la risposta è stata negativa.

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Sara della Sardegna alla regione fortunata ha vinto 50 mila euro

La concorrente della Sardegna ha allora fatto il nuovo lancio pescando il pacco nero contenente fortunatamente solo 10 euro. Il dottore ha allora telefonato un’altra volta per offrire a Sara ancora una volta il cambio. Stefano De Martino, che venerdì scorso ha assistito alla divertente partita di Gianni Morandi e Jovanotti ad Affari Tuoi, ha allora voluto farle un riepilogo di tutte le mosse del dottore prima che prenda una decisione. E dopo averci riflettuto bene la concorrente ha risposto negativamente: “Ho una bella sensazione, rifiuto il cambio…” Fortunatamente con il successivo tiro ha trovato il pacco contenente 0 euro. Il dottore però ha continuato ad offrire nuovamente 15 mila euro. La concorrente non ci ha riflettuto molto rispondendo no. Con questo nuovo tiro purtroppo la partita ha preso una brutta piega perchè ha perso la possibilità di vincere 100 mila euro. Il dottore, in una situazione palesemente a favore, ha offerto solo 5 mila euro per due tiri. E alla fine è rimasta solo con pacchi blu ed è quindi andata alla regione fortunata. Per 100 mila euro ha puntato tutto sull’Emilia Romagna e per 50 mila ha invece scelto la Sicilia. E ha fatto bene perchè è riuscita portarsi a casa proprio 50 mila euro.