Affari Tuoi, Diego non accetta l’ultima offerta: va via con 50.000€

Il concorrente ha rifiutato le prime offerte del dottore

E’ arrivato il turno di Diego della Basilicata giocare stasera ad Affari Tuoi. E dopo aver comunicato a Stefano De Martino di aver deciso di affrontare la partita al fianco della moglie il concorrente della Basilicata è entrata subito nel vivo con i primi sei lanci. Terminato questo primo turno il dottore ha telefonato per la prima volta con un’offerta di 35 mila euro. Non ci ha riflettuto molto rifiutando l’offerta e andando avanti. Tre nuovi tiri per lui. Finita anche questa seconda manche il dottore ha cambiato strategia proponendo il cambio pacco. La riposta è stata negativa.

Affari Tuoi: si è messa male la partita per il concorrente, che ha trovato il pacco con 300 mila euro

Stefano De Martino gli ha allora ricordato che deve fare altri tre lanci. Terminato pure questo nuovo turno il dottore ha telefonato con in dote un’offerta di 21 mila euro per un tiro. E per la terza volta il concorrente della Basilicata ha detto no. Con il nuovo tiro Diego ha allora trovato il pacco contenente purtroppo 300 mila euro. Il dottore per quattro tiri gli ha proposto di cambiare pacco. E stavolta il concorrente ha risposto affermativamente andandosi a prendere il numero 3. E ha fatto la mossa giusta perchè nel pacco che ha cambiato aveva solo 1 euro. E con i successivi tre tiri è quindi rimasto con due pacchi blu e uno rosso contenente 50 mila euro.

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Diego della Basilicata ha vinto 50 mila euro

Nuova telefonata del dottore a Stefano De Martino, il quale ha incassato stamattina i complimenti di Alessandro Siani. E in questa occasione ha offerto 9 mila euro. Diego ha risposto seccamente no. Con il nuovo tiro ha trovato il pacco con l’invenzione di Herbert Ballerina. E’ quindi arrivato al gran finale stasera ad Affari Tuoi con i pacchi contenenti rispettivamente 0 euro e 50 mila euro. Ecco l’ultima mossa del dottore che gli ha proposto di cambiare pacco. Il concorrente della Basilicata, dopo attenta valutazione, ha detto no. E ha fatto bene perchè si è portato a casa la bellezza di 50 mila euro.