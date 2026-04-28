Francesca Manzini, chi è il suo fidanzato misterioso? Spunta un nome

Francesca Manzini ha un fidanzato misterioso fuori dal GF Vip?

Nelle ultime ore a tenere banco al Grande Fratello Vip è il mistero attorno alla figura di Francesca Manzini che sembra avere un fidanzato che la aspetta fuori. E pensare che per mesi ha tenuto in piedi il teatrino con Raimondo Todaro, che ha dovuto dirle chiaro e tondo che la vede solo come un’amica e che non ci sarebbe mai potuto essere niente tra loro due. Nella puntata di stasera Ilary Blasi ci vorrà vedere chiaro, anche Alessandra Mussolini non crede più alle parole della comica.

Il fidanzato di Francesca Manzini è Matteo Angioli? L’indiscrezione

Ma chi è il fidanzato misterioso di Francesca Manzini? Stando all’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni tale uomo potrebbe essere Matteo Angioli, tra l’altro sono stati pure paparazzati insieme durante una serata al Teatro dell’Opera di Roma. Lui non apparterrebbe al mondo dello spettacolo, infatti sarebbe un politico, e legato al Partito Radicale e al Comitato Globale per lo Stati di Diritto ‘Marco Pannella’ dove sarebbe segretario generale. Lei non avrebbe ancora svelato alcun tipo di dettaglio su questo suo fantomatico fidanzato.

Grande Fratello Vip: Francesca Manzini aveva mentito su una sua frequentazione

Sempre al GF Vip la comica Francesca Manzini ha avuto modo di mentire su una sua frequentazione del passato, infatti aveva raccontato di aver conosciuto un uomo che poi per lavoro lo ha dovuto lasciare andare. Peccato che siano state tutte fandonie, e poi Raimondo Todaro le ha chiesto come mai abbia mentito durante un confronto in cui prima hanno litigato e poi hanno fatto pace.