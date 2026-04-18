Matteo Branciamore e Marta Filippi: di cosa hanno avuto paura facendo I Cesaroni

Matteo Branciamore e Marta Filippi sono una coppia anche nella vita vera

Questa settimana sono ripartiti I Cesaroni diretti da Claudio Amendola, che ha ripreso il ruolo di Giulio, anche se quello di Cesare non è più stato possibile perché Antonello Fassari ha lasciato questo mondo. Tra gli attori protagonisti del ritorno dell’amata fiction di Canale6 anche Matteo Branciamore e Marta Filippi che interpretano proprio una coppia. Eppure in pochi sanno che fanno coppia anche nella vita reale e questa dinamica inizialmente li ha fatti tremare perché pensavano che il loro rapporto si potesse modificare in maniera negativa.

Gli attori de I Cesaroni si raccontano nella puntata di Verissimo

A fare il provino per I Cesaroni – Il ritorno è stata Marta Filippi, e lo ha fatto di nascosto, e soltanto dopo si è chiesta cosa avrebbe fatto se l’avessero presa. Tanto che è arrivata a chiedere al compagno Matteo Branciamore “E se finiamo per detestarci perché lavoriamo insieme?”, ma lui non ha mai avuto dubbi, è sempre stato sicuro del sentimento che prova per lei, e infatti è andato tutto benissimo sia dentro sia fuori dal set di una fiction che ha avuto un grande successo negli anni.

Verissimo: come si sono conosciuti Matteo Branciamore e Marta Filippi

Ma come si sono conosciuti Marta Filippi e Matteo Branciamore? “Il primo passo lo ha fatto lui ma solo per conoscerci, lavoravamo insieme per un altro progetto, io quella sera ero nervosa, lui so è presentato con lo sciarpone, il cappello, non lo avevo riconosciuto, quindi lo saluto e mi rigiro, una gaffe incredibile”. Lei è sempre stata una grande fan dei Cesaroni e ha sempre avuto una cotta per lui, poi si sono scritti ogni giorno ed è stata lei a chiedergli di uscire insieme. Da ormai due anni sono una coppia a tutti gli effetti.