Michelle Hunziker a Verissimo non cita Giulio Berruti, ma svela: “Sono molto felice”

Michelle Hunziker sulla sua vita sentimentale: “Sono felice”

Ospite di Verissimo, la conduttrice di Canale5 Michelle Hunziker ha parlato del periodo felice che sta vivendo dal punto di vista sentimentale con Giulio Berruti, anche se non ha ancora fatto il suo nome, forse perché ci tiene affinché la sua privacy venga rispettata: “Quando sei felice lo devi divulgare il meno possibile, posso dire che sono felice ma i dettagli li metto in una cassaforte svizzera, se vuoi i dettagli te li dico in un aperitivo. Sono molto felice”.

La conduttrice a Verissimo svela la sua vita frenetica

“Serve una gestione incredibile” ha confidato Michelle Hunziker a Verissimo a proposito della sua vita frenetica, che però le permette anche dei momenti di riflessione, “ti sembra sempre di essere in deficit. Arriva un momento nella vita dove hai raccolto così tanta esperienza e capisci i limiti e le difficoltà, le gestioni. Prima riesci a gestire e capire le cose meglio è, capisci che le cose importanti sono poche, a tutto c’è sempre una soluzione, non c’è niente di definitivo nella vita se non quando ce ne andiamo, vivere le cose in modo strategico aiuta a non stressarci, anche se poi ci sono i momenti di tristezza, ma il tempo che ci impieghi per recuperare è meno e questo è un bene”.

Verissimo, Michelle Hunziker: “Mia figlia Aurora si sposa a luglio”

E quando si sposa Aurora, la figlia di Michelle Hunziker? Convolerà a nozze con Goffredo il 4 luglio nella bella Sicilia. “Sarà molto emozionante, non so come farò perché già solo a parlarne mi viene da piangere”. Ha aggiunto che sua figlia ha tenuto segrete delle cose perché vuole emozionare i suoi ospiti, ma i fratelli avranno un ruolo importante in tutto questo.