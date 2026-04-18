Uomini e Donne: Teresa Langella replica a tono a chi l’accusa di non lavorare mai

Teresa Langella replica a coloro che la accusano di non fare nulla

Sui social c’è chi ha insinuato che Teresa Langella e Andrea Da Corso, sposati dal 2024 ma da prima fidanzati, non lavorino mai e che passino la loro esistenza a viaggiare, cenando in ristoranti costosi e via discorrendo. A questo punto lei ha voluto replicare agli hater in questa maniera: “Due aziende, 15 persone che ci lavorano, e poi dicono che non lavoriamo. Io devo pagare i miei, di contributi, e quelli degli altri”. E ci mancherebbe ancora.

L’ex di Uomini e Donne: “Cene e viaggi? Paga il marketing”

E invece i viaggi, le cene e quant’altro? Sempre pronta la replica di Teresa, ex di Uomini e Donne: “Paga il marketing. Un hotel o un brand non regalano viaggi: investono. Ci scelgono per le nostre competenze e come loro vetrina pubblicitaria. Se fosse un regalo, lo farebbero a tutti. Questo muove l’economia: se il lavoro è fatto bene, il territorio cresce, l’hotel riempie le stanze e il ristorante assume personale. Sminuire tutto questo dicendo ‘tutto regalato’ è solo un limite di chi guarda”.

Uomini e Donne, Teresa: “Ho piena consapevolezza delle cose”

In tanti hanno accusato Teresa e il marito Andrea Dal Corso di non condurre una vita normale. Spoiler: lui è benestante, lei ce lo è diventata. I ricchi non fanno una vita normale, è ovvio. “Ho lavorato come commessa, cameriera, cassiera, quindi ho piena consapevolezza delle cose e nessun lavoro toglie all’altro, mi chiedo però, perché alle persone venga più facile sminuire gli altri (spesso senza conoscere e informarsi) invece di chiedersi quanta disciplina o coraggio servano per costruirsi una strada fuori dai binari. Il mondo si evolve, le cose cambiano e così difficile accettarlo?” ha scritto lei sui social.