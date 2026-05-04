Grande Fratello, perché è finita tra Tommaso e Mariavittoria? Lui rompe il silenzio

È finita tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi: lui rompe il silenzio

Purtroppo è finita la storia tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi e lui ha deciso di rompere il silenzio in un’intervista rilasciata a Non succedere più su Radio Radio: “Mi sono innamorato di Mariavittoria e ci siamo fidanzati. Abbiamo fatto una bellissima relazione fuori, che è durata quasi un anno. Non ci sono stati tradimenti o altre persone, ma non posso dire perché ci siamo lasciati o chi ha preso la decisione. Ho già detto troppo”.

Tommaso Franchi sull’esperienza al GF: “Psicologicamente ti mette alla prova”

“Io lo dico sempre alle persone che farlo è un’esperienza psicologicamente che ti mette alla prova, ti mette tanto alla prova, sì. Io ho trovato molta difficoltà dopo a ritrovarmi tanti mesi, essendo stato abituato 24 su 24 alle telecamere. Quella è una cosa che mi ha dato molto fastidio dopo: il fatto di essere ripreso per sei mesi sempre, quindi non avere privacy”: queste le parole di Tommaso Franchi sull’esperienza del Grande Fratello.

Grande Fratello, Tommaso: “Dopo il GF mi dava noia vedere le persone”

Cos’è successo dopo che l’esperienza del Grande Fratello è terminata per Tommaso Franchi? “Ci ho messo un pochino per ritornare un po’ nel mondo… Per esempio mi dava noia anche farmi le foto, vedermi o anche le persone… mi dava noia vedere le persone, perché ho sempre visto per sei mesi le stesse 20 facce. Quindi trovarmi a vedere una faccia nuova era strano. Sono sensazioni che non metti in conto prima di entrare. Prima di entrare la parte che ti fa più paura è che hai un bagno, solo un bagno”.