Affari Tuoi: Dalila inizia male, ma si riscatta sul finale vincendo 100.000€

La concorrente ha rifiutato le prime due offerte del dottore

Stasera è arrivato il turno di Dalila del Molise giocare ad Affari Tuoi. E dopo essersi presentata ha rivelato a Stefano De Martino di voler affrontare la sfida al fianco del fratello. A questo punto il conduttore dell’ammiraglia Rai non ha potuto far altro che dirle di iniziare la partita con i primi sei lanci. Finito questo turno ha telefonato come di consuetudine il dottore, il quale ha offerto 30 mila euro. Risposta negativa. Altri tre tiri per lei. Terminata pure questa manche il dottore è tornato a farsi sotto con la medesima offerta di prima. E come prima appunto la risposta è stata negativa.

Affari Tuoi: la partita della concorrente ha preso una brutta piega

Tre nuovi tiri per Dalila del Molise, la quale ha trovato i pacchi contenenti nell’ordine 30 mila, 300 mila euro e dulcis in fundo 100 euro. A questo potuto la concorrente del Molise è rimasta solo con due pacchi rossi e tutti gli altri blu. Stefano De Martino, che in questi ultimi giorni è stato assente dal video a causa dei Mondiali 2026, non ha nascosto di credere che questa sia una partita strana. Pronta poi la telefonata del dottore, che per tre tiri ha offerto 15 mila euro. Dalila ha risposto nuovamente picche. E dopo quest’ultima manche la concorrente è riuscita a tenere in ballo i pacchi rossi con 100 mila e 200 mila euro.

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Dalila del Molise ha vinto 100 mila euro

Nuova telefonata del dottore, che stavolta ha offerto 26 mila euro per un tiro. Dalila ha però detto ancora una volta no. E con questo ultimo tiro la concorrente del Molise è riuscita a riequilibrare la partita con due pacchi blu da una parte e due rossi dall’altra. Il dottore ha allora offerto 35 mila euro. Offerta importante su cui la concorrente ha riflettuto parecchio. Ma anche stavolta la risposta è stata negativa. Purtroppo con il nuovo lancio ha visto svanire le sua possibilità di vincere 200 mila euro. Nuova mossa del dottore, che a questo giro ha offerto 15 mila euro. Niente da fare. Con quest’ultimo tiro è quindi rimasta con il pacco blu con 1 euro da una parte e quello rosso con 100 mila dall’altra. Ultimissima offerta del dottore, che ha fatto sapere a Stefano De Martino di voler proporle 33 mila euro per chiudere definitivamente la partita. Dopo aver considerato i pro e i contro ha rifiutato. E la sua intuizione si è rivelata essere giusta perchè ha vinto 100 mila euro.