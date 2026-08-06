Grazia Kendi soffre per la fine della storia con Mattia Scudieri: “So cosa ci ha distrutti”

Mattia Scudieri annuncia la rottura con Grazia Kendi

Purtroppo le storie d’amore finiscono anche e soprattutto quelle che nascono in un contesto televisivo come è successo a Grazia Kendi e Mattia Scudieri che hanno visto la loro relazione finire proprio in questi giorni, come ha annunciato lui sui social con questo messaggio: “Dopo averci riflettuto a lungo, abbiamo deciso di intraprendere strade diverse. Vi chiedo, però, una sola cosa: rispetto. Sia nei miei confronti che nei confronti di Grazia. Le relazioni possono finire e fa parte della vita, ma questo non deve diventare un motivo per ricevere insulti o giudizi”.

Grazia Kendi soffre per la fine della relazione con Mattia Scudieri

Non si sa quale sia il motivo preciso del perché Mattia Scudieri e Grazia Kendi si siano lasciati, dopo le voci peraltro smentite di tradimento, ma resta il fatto che entrambi stanno soffrendo, molto di più lei come ha confidato sui social: “Non ho intenzione di esprimermi a riguardo. Ho sofferto e continuerò a soffrire, perché pensavo di aver trovato finalmente un amore vero e duraturo e mi è crollato il mondo addosso”.

Grande Fratello, Grazia su Mattia: “So cosa ci ha distrutti”

“Vi chiedo di non farmi domande perché non sarò in grado di rispondere, vi chiedo di non mettere il carico da 90 cominciando a dirmi che il karma gira, che dovevo aprire gli occhi prima, e che questa persona non è mai stata sincera con me. So io cosa ho provato in questa relazione e cosa purtroppo ci ha distrutti, ma quando manca il coraggio di riprovarci a volte si lasciano le cose in 13, perché è più comodo. Non a tutti basta l’amore. Lasciatemi nelle mie illusioni perché sto meglio cosi”: le parole di Grazia Kendi che ha visto finire la sua relazione con Mattia conosciuto al Grande Fratello.