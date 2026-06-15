Battiti Live su Canale 5 con Ilary Blasi, Rovazzi e Battaglia: il cast dei cantanti

Ilary Blasi e Rovazzi alla conduzione dello show estivo di Canale 5

Come è già risaputo Alvin in questo periodo è volato nelle Filippine per registrare la nuova edizione de L’Isola dei Famosi al fianco di Selvaggia Lucarelli. Motivo per cui ha lasciato il suo posto vacante al fianco della Blasi alla conduzione di Tim Battiti Live 2026. Ebbene questo posto è stato occupato da Fabio Rovazzi, come annunciato oggi direttamente dalla stessa Mediaset sui social. Oltre loro ci sarà pure Daniele Battaglia. Un inedito trio Televisivo che promette di divertire e intrattenere per settimane il numeroso pubblico a casa.

Quando andrà in onda il Tim Batitti Live 2026

E adesso che sono stati ufficializzati Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia conduttori della prossima edizione di Battiti Live normale chiedersi pure quando andrà in onda su Canale 5. Ed è stata la stessa Mediaset ad annunciarlo sempre sui social. Infatti lo show musicale estivo per eccellenza debutterà sull’ammiraglia dell’Azienda Tv di Cologno Monzese a partire da giovedì 2 luglio. Tutte le puntate poi verranno realizzate in Puglia, più precisamente a Trani:

“Le puntate del programma saranno realizzate in Puglia a Trani, nella suggestiva cornice sul mare di Piazza Quercia, da mercoledì 24 a domenica 28 giugno…”

Gli spettatori a casa continueranno a premiare lo show musicale con ottimi ascolti come sempre?

Il cast dei cantanti di Battiti Live: si esibiranno sul palco dello show ben 70 artisti

E mai come quest’anno il Tim Battiti Live avrà tantissimi artisti pronti ad allietare le afose serate d’estate del pubblico a casa dell’ammiraglia Mediaset. Infatti Ilary Blasi con Fabio Rovazzi, che ha preso il posto di Alvin, e Daniele Battaglia presenteranno ben settanta artisti, i quali canteranno le loro canzoni più amate e le hit estive. Ci saranno Emma, Arisa, Francesca Michielin, Annalisa, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Noemi, Gaia, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci, Samurai Jay, i finalisti di Amici di Maria De Filippi, e tantissimi altri. Qui di seguito l’elenco completo dei cantanti del Tim Battiti Live.