Bene Maltese con Morning News, doccia gelata per Peppone: gli ascolti del 1 giugno

Parte molto bene Dario Maltese con il suo rotocalco mattutino estivo

Venerdì scorso Federica Panicucci e Francesco Vecchi si sono congedati dal pubblico a casa con il loro Mattino Cinque per la pausa estiva. Al loro posto è arrivato il mezzobusto del Tg5 alla guida della nuova edizione di Morning News. Ma come sono andati gli ascolti? Abbastanza bene. Infatti il rotocalco mattutino estivo di Canale 5, come riportato da DavideMaggio.it, ha debuttato con 810 mila spettatori a casa e il 19.55% di share nella prima parte, mentre nella seconda i telespettatori sono stati 802 mila con il 19.53%. La parte dedicata ai saluti ha invece registrato 716 mila spettatori con il 17%.

Camper Osteria Italia debutta al 17.34%, ma Forum in replica ha la meglio: gli ascolti di ieri

Nella mattinata Televisiva di ieri non c’è stato il solo debutto di Dario Maltese alla guida della nuova edizione di Morning News. Infatti si segnala che su Rai Uno al posto di E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici è arrivato Peppone con il nuovo show dell’ora di pranzo di Rai Uno intitolato Camper Osteria Italia. E gli ascolti non sono andati affatto male. Infatti in base ai dati Auditel riportati dal portale Televisivo DavideMaggio.it il programma ha appassionato mediamente 1 milione e 634 mila spettatori a casa con uno share pari al 17.34%. Come detto precedentemente buoni risultati, ma che non sono bastati a battere la replica di Forum di Barbara Palombelli, che ieri su Canale 5 ha invece registrato 1 milione e 404 mila telespettatori con il 20.70% di share. Si fa inoltre presente che il pomeriggio di Canale 5 orfano di Uomini e Donne non è andato affatto male con il buon risultato registrato dal lungometraggio Inga Lindstrom: Dimmi di si, che ha appassionato 1 milione e 543 mila telespettatori con il 17.40% di share.

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Il debutto di Francesco Vecchi nell’access prime time di Rete 4

Si segnala inoltre che ieri c’è stato anche il debutto di Francesco Vecchi nell’access rime time di Rete 4 alla guida di 4 di sera news al posto di Paolo Del Debbio. E in base ai dati Auditel riportati sempre da DavideMaggio.it gli ascolti sono rimasti in linea con il suo predecessore. Infatti il programma di informazione, politica e attualità ha registrato nella prima parte 812 mila spettatori a casa e uno share pari al 4.94%, mentre nella seconda e ultima parte i telespettatori sono stati 687 mila con il 3.90%.