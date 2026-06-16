Emanuele Filiberto a La volta buona ammette: “Ho sbagliato, tradito e fatto il furbo”

La volta buona: l’ospite ha espresso la sua opinione sul tradimento

Nel corso della puntata andata in onda oggi sull’ammiraglia Rai si segnala che ospite in studio c’era Emanuele Filiberto. E quest’ultimo ha parlato a 360 gradi non solo della sua vita, ma anche degli argomenti trattati oggi da Caterina Balivo. Si segnala che in questa occasione il principe ha anche colto la palla al balzo per esprimere la sua opinione sul tradimento in generale, asserendo senza indugio alcuno di credere che sia facile, mentre sarebbe difficile stare al fianco della persona con cui si fa coppia nella vita:

“E’ molto facile tradire, è molto più difficile stare bene con la persona che ami…”

Quest’ultimo ha poi consigliato agli spettatori uomini a casa di non tradire con la prima persona che capita: “Non tradite con la prima che viene, concentratevi sulla donna che amate e sulla vostra famiglia, fate funzionare questo…”

Emanuele Filiberto ha ammesso di aver sbagliato molto nella vita

A questo punto l’ospite a La volta buona ha poi ammesso che nella vita ha sbagliato a sua volta:

“Io ho sbagliato molto tradendo, facendo il furbo, ed è un gran peccato…Oggi mi rattrista una famiglia che si separa…E’ molto brutto…”

Quest’ultimo ha quindi confermato in diretta da Caterina Balivo di credere che sia più facile tradire invece che andare in fondo alla questione: “Io penso che il matrimonio sia qualcosa di importante…Tradire è la cosa più facile che ci possa essere al mondo…”

CLICCA QUA per vedere sul social X il video del momento in cui Emanuele Filiberto a La volta buona ha confessato di aver fatto diversi errori nella vita

Il Principe certo di non aver fatto quanto avrebbe potuto per salvare il matrimonio

Emanuele Filiberto a La volta buona ha poi dichiarato che avrebbe potuto fare molto di più per salvare il suo matrimonio, cogliendo la palla al balzo per esprimere la sua più totale stima nei confronti della sua ex moglie:

“Ho un rimpianto…E’ un peccato…Io ho vissuto dei momenti bellissimi con mia moglie, e purtroppo non stiamo più insieme…E’ una donna che rispetto e stimo tantissimo…Avrei forse voluto impegnarmi un po’ di più su questo punto…”

E gli altri ospiti presenti, compresa Caterina Balivo, che sta iniziando ad accusare un po’ di stanchezza di stare tutti i giorni in Tv da mesi e mesi, non hanno potuto far altro che applaudirlo in segno di approvazione.