Evelina Sgarbi su suo padre Vittorio: “Dopo le terapie sua intimità azzerata”

Vittorio Sgarbi caduto in depressione dopo essere finito fuori dalla politica? Parla la figlia

Oggi Evelina Sgarbi ha rilasciato una lunga intervista al portale di news FanPage.it. E in questa occasione ha parlato del suo rapporto con il padre. Ad un certo punto la giornalista ha anche colto la palla al balzo per chiederle se ha capito qual è stato il motivo che ha scatenato il profondo stato depressivo del padre Vittorio. La ragazza ha quindi confessato di credere che il papà sia caduto in questo tunnel dopo essere finito ai margini della politica:

“Secondo me, si è trattato di un insieme di fattori…Sicuramente rendersi conto di essere totalmente fuori dalla politica lo ha fatto crollare emotivamente…”

E poi sarebbe venuto tutto il resto come cascata: “Se inizi a cadere in una depressione forte e chi ti circonda non ti cura nel modo corretto, si innesca una catena da cui non esci più…”

Evelina Sgarbi ha confessato che suo padre dopo le terapie non avrebbe più rapporti intimi

La giornalista di FanPage.it ha poi fatto presente alla figlia di Vittorio Sgarbi che è circolata insistentemente la voce di corridoio che la depressione del padre pare essere legata al fatto che dopo un intervento alla prostata la sua attività sessuale sarebbe praticamente allo zero. E anche stavolta Evelina in questa intervista ha risposto con franchezza, asserendo che in effetti a causa delle terapie che sta seguendo da quel punto di vista ormai sarebbe azzerato tutto:

“So per certo che ha seguito delle terapie che lo hanno completamente azzerato sotto quel punto di vista…”

Una volta precisato questo però la figlia di Sgarbi non ha saputo dire se sia questo il fattore scatenante della sua depressione: “Se poi questo sia il motivo principale del crollo non saprei ma, trovarsi di colpo a zero sul piano intimo, sicuramente non l’ha aiutato…”

Evelina certa che il padre sia manipolato

Successivamente la giornalista di FanPage.it ha fatto notare alla ragazza che suo padre Vittorio Sgarbi si è opposto in maniera netta e decisa alla sua richiesta in Tribunale di mettere al suo fianco un amministratore di sostegno: “Ha detto che mira solo al suo patrimonio…” E Evelina Sgarbi, la quale non è purtroppo riuscita a riallacciare i rapporti con il padre, non ha nascosto il suo dispiacere: “Questa è la cosa che in assoluto mi fa stare più male…” Si è detta altrettanto certa che quest’ultimo sia plagiato da chi gli sta intorno: