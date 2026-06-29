Francesco Chiofalo all’Isola: “Sono partito con un tatuaggio da 16.000€”

L’Isola dei Famosi, il naufrago prima di partire confessa di aver fatto un tatuaggio da 16.000€

Francesco Chiiofalo, prima di parte per la volta delle Filippine per prendere parte alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, ha rilasciato una lunga intervista a Armando Sanchez sull’ultimo numero del periodico Gente. E in questa occasione il naufrago del reality show condotto da Selvaggia Lucarelli e Alvin ha colto la palla al balzo per svelare che prima di affrontare questa avventura ha fatto un tatuaggio dal costo di 16 mila euro:

“Sono partito per L’Isola con un tatuaggio da 16 mila euro…Può sembrare tanto, ma la resa vale l’impresa…”

E poi è entrato maggiormente nel dettaglio: “Questo che ho fatto sulla schiena è un nuovo tipo di intervento di medicina estetica, da poco approvato dall’Unione Europea…Il nome specifico è: tatuaggio per sedazione…”

Francesco Chiofalo svela di non aver avuto problemi post intervento

Armando Sanchez su Gente ha poi chiesto se ovviamente ha avuto qualche problema post intervento legato al tatuaggio. E il naufrago dell’Isola dei Famosi ha risposto negativamente, anche perchè si è affidato a professionisti del settore:

“Non ho provato effetti collaterali, febbre e sintomi post operatori…Tramite flebo viene iniettato antibiotico e antidolorifico…Ovviamente bisogna affidarsi a professionisti del settore…”

Il concorrente del reality show condotto da Selvaggia Lucarelli e Alvin si è poi detto sicuro che questa tecnica rivoluzionerà tutta l’industria che ruota intorno al mondo dei tatuaggi: “Questa tecnica rivoluzionerà il settore dei tatuaggi…”

Il naufrago dell’Isola smentisce che lavorando sui social si guadagni tanto

Francesco Chiofalo a Gente ha poi colto l’occasione per smentire in maniera secca e decisa l’idea che lavorando sui social si possa fare grandi guadagni:

“Questo è un falso mito…Recentemente su Raiuno hanno fatto una statistica dei guadagni degli influencer…In Italia siamo più o meno 44 mila, lo stipendio medio è di circa 1.200 euro al mese, quindi non tantissimo…”

Lecita quindi la domanda del giornalista Armando Sanchez: “Quindi lo sfarzo, il lusso e la bella vita che tanti sfoggiano non sono reali?” Pronta la replica del naufrago de L’Isola dei Famosi: “Si chiama intrattenimento…Quello che si vede serve esclusivamente per destare attenzione e aumentare il proprio hype…” Ha poi spiegato che le auto sono in prestito, i vestiti e le cene sono per fare sponsorizzazioni: “Ma di concreto non c’è niente…”