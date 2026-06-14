Grande Fratello, ex concorrente: “Il periodo post reality non è stato dei migliori”

Francesco Rana torna sui social per parlare della sua esperienza dopo il GF

Chi se lo ricorda Francesco Rana? Esatto, pochi, anche perché il Grande Fratello sia nella sua versione nip sia nella sua versione vip non sa più offrire nulla, né personaggi memorabili, né momenti degni di nota. Tutto è una minestra riscaldata più volte, fino ad arrivare a non avere alcun tipo di sapore. Intanto l’ex gieffino è tornato sui social per parlare della sua esperienza dopo il reality show di casa Mediaset.

L’ex gieffino: “Il periodo post GF non è stato dei migliori”

“È proprio in questi giorni che ci stavo pensando. Il periodo post GF non è stato dei migliori: anche se non l’ho mai dato a vedere, è stata una fase delicata. Finalmente, solo ad oggi, sento di essere tornato, di aver ritrovato le mie certezze, il mio equilibrio e la mentalità che mi distingue. Questo lo devo soprattutto alla mia famiglia, al mio lavoro, ai miei amici e a tutte le persone che mi sono state vicine”: lo sfogo di Francesco Rana.

Grande Fratello: il percorso di Francesco Rana

Ma com’è stato il percorso di Francesco, ex del GF, proprio all’interno della casa più spiata d’Italia? Si era scontrato diverse volte con i suoi compagni per via del suo comportamento diretto e senza filtri. Peccato che il dopo reality non si sia rivelato il meglio che il mondo ha da offrire perché si sa che il mondo dello spettacolo inghiotto e sputa molto velocemente le creature che arrivano alla sua bocca.