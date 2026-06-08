L’Isola dei Famosi, nuovi problemi: a rischio i tuffi dall’elicottero?

Mancherebbero i permessi per permettere ai vip di tuffarsi dall’elicottero: l’ultimo retroscena sull’Isola

Le registrazioni della nuova edizione dell’Isola dei Famosi non sono neppure iniziate, ma già ci sono i primi problemi. Nelle scorse ore infatti c’è stato un forte terremoto di magnitudo 7.8 nelle Filippine, dove si girerà l’intera edizione de L’Isola, e poi in mattinata FanPage.it è venuto a conoscenza che sarebbero sorti dei problemi burocratici non di poco conto. Di cosa si tratta? Sembra che il classico momento legato ai tuffi dei vari vip dall’elicottero sia a forte rischio perché mancherebbero i permessi necessari:

“Stando a quanto apprende Fanpage.it, mancherebbero i permessi necessari per girare la scena in territorio filippino…”

Perchè mancherebbero i permessi per far tuffare i naufraghi del reality show

Successivamente il portale di news FanPage.it ha anche rivelato perchè mancherebbero i permessi per far tuffare i concorrenti vip de L’Isola dei Famosi dall’elicottero togliendo così agli spettatori a casa una delle scene più epiche. In base infatti alle indiscrezioni raccolte dal suddetto sito i permessi di tuffarsi in mare aperto con l’elicottero non ci sarebbero perchè nelle Filippine risulterebbe essere assai rischioso per tutti:

“Ci sarebbero criticità tali da rendere l’operazione rischiosa per la sicurezza di tutti…”

Insomma non bastava il terremoto che ha pure allarmato Selvaggia Lucarelli stamattina sui social, adesso ecco arrivare quest’altro problema burocratico.

L’Isola dei Famosi: tutte le ipotesi per aggirare questo problema burocratico

Dal canto suo la produzione del reality adventure condotto da Selvaggia Lucarelli e Alvin non sarebbe però rimasta con le mani in mano attivandosi già per trovare una soluzione per aggirare questo problema burocratico. E in base alle voci di corridoio raccolte da FanPage.it le ipotesi sul tavolo ce ne sarebbero almeno due. La prima sarebbe quella per cui i naufragi della prossima edizione dell’Isola dei Famosi si tuffino da un trampolino in una piscina, mentre la seconda continuerebbe ad esserci l’elicottero, però in Lombardia per farli tuffare in un lago. Ci saranno novità in tal senso?