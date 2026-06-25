Pino Rinaldi commette un gaffe: scambia Ignoto X con Chi l’ha visto? (VIDEO)

Gaffe di Pino Rinaldi: “Tra poco a Chi l’ha visto?”

Da mesi che ormai il giornalista Pino Rinaldi presiede il preserale de La7 alla conduzione del programma di cronaca nera Ignoto X. E si segnala che proprio il conduttore è finito al centro dell’attenzione in queste ultime ore per un suo clamoroso lapsus. Di cosa si tratta? Come riportato dal portale Televisivo DavideMaggio.it Rinaldi invece di consigliare agli spettatori a casa di rimanere sintonizzati sul settimo canale generalista per conoscere gli ultimi sviluppi sul caso di Garlasco e non solo si è sbagliato dicendo ‘Tutto questo tra pochissimo su Chi l’ha visto…’ Accorsosi immediatamente dell’errore si è poi corretto citando il suo programma Ignoto X.

Curioso lapsus del conduttore, che pare sia in lizza per per prendere il posto di Federica Sciarelli

Una gaffe quantomai curiosa la sua. Infatti in queste ultime ore proprio il nome di Pino Rinaldi, come riportato da DavideMaggio.it, è finito nella lista dei possibili sostituti di Federica Sciarelli alla guida della prossima edizione di Chi l’ha visto?:

“Un lapsus più che attuale, anche perché Pino Rinaldi rientrerebbe tra i profili ‘attenzionati’ dalla Rai per il futuro prossimo di Chi l’ha Visto?…E la cosa non ci sorprende…”

E qualora dovesse essere lui l’erede della conduttrice alla guida dello storico programma di Rai Tre per il suddetto portale Tv sarebbe senza ombra di dubbio una delle scelte migliori che la Rai possa fare, visto il curriculum di tutto rispetto che ha alle spalle: “Il volto del preserale di La7 nasce, televisivamente parlando, proprio a Chi l’ha visto?, dove approda come autore, divenendone poi inviato e conduttore nella stagione 1999/2000, prima dei quattro anni con Daniela Poggi e i successivi ventidue con Federica Sciarelli…”

CLICCA QUA per vedere sul social X il video del momento in cui Pino Rinaldi commette la gaffe scambiando il suo Ignoto X per Chi l’ha visto?

Selvaggia Lucarelli punge il conduttore de La7

In attesa di capire chi sostituirà Federica Sciarelli alla guida di Chi l’ha visto? si segnala che la gaffe commessa da Pino Rinaldi in diretta a Ignoto X su La7 è stata commentata pure dall’attuale conduttrice de L’Isola dei Famosi. E quest’ultima non gliele ha mandate affatto a dire cogliendo la palla al balzo per lanciare su X una bella frecciata velenosa:

“Il lapsus è il sunto di una conduzione terribile…”

Parole che non hanno certo lasciato spazio a possibili altre interpretazioni. La Lucarelli sembra davvero non ami proprio il modo di presentare di Pino Rinaldi. Quest’ultimo le risponderà per le rime?