Raoul Bova parla di dolore sociale su Ra1: “Ecco qual è l’arma più efficace”

Raoul Bova e il suo monologo a Vita! Il concerto su Rai1

Ieri c’è stato al Circo Massimo di Roma Vita! Il concerto, un evento speciale tramesso sul primo canale che ha portato sul palco diversi grandi artisti del mondo della musica e dello spettacolo al fine di sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione della salute e chi ne ha più ne metta. E sul palco è salito pure l’attore Raoul Bova che nell’ultimo periodo è stato subissato di critiche per via di quello che è successo dopo la fine della sua storia con Rocio Munoz Morales.

L’attore parla del dolore sociale: “Un’umiliazione attiva nel cervello”

Ecco il monologo di Raoul Bova: “Nullità. Vecchio. Ritardato. Ma ci sei? Ma come vai in giro conciata? Che schifo. Fai schifo. Torna al tuo paese. Sei ridicolo. Cicciona, ciccione. Fuoriluogo, fuori posto, fuori contesto. Non potevi essere una donna? Sei un mezzo uomo La scienza dice che quando fai sentire una persona inferiore la uccidi lentamente: è stato accertato, ampiamente dimostrato, lo chiamano dolore sociale. Un’umiliazione attiva nel cervello le stesse zone di una ferita aperta, lo stesso dolore, e quelle parole che ti entrano dentro non escono più, restano dentro di te, sepolte”.

Raoul Bova: “La gentilezza è la cura più efficace e forte che abbiamo”

“Ma se le parole possono ferire così a fondo, ce n’è una più potente delle altre, che può ridare un senso a chi l’ha perso: è la gentilezza, la cura più efficace e più forte che abbiamo” ha concluso Raoul Bova su Rai1. Ultimamente ha parlato anche la sua ex moglie svelando in che rapporti sono dopo il divorzio.