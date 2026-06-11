The Traitors 2: Lorella Cuccarini nel cast del reality di Alessia Marcuzzi

Lorella Cuccarini concorrente del reality game di Prime Video

Nella stagione Televisiva appena conclusa si segnala che uno dei programmi che più sono stati apprezzati dal pubblico a casa è stato senza ombra di dubbio il reality game The Traitors, la cui prima edizione è stata vinta dal ballerino Giuseppe Giofrè. E tale è stato il successo che proprio sabato scorso è stato premiato con il Tv Talk Awards come show novità dell’anno. Ebbene ovviamente la seconda edizione è già stata confermata e alla conduzione ci sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi. A proposito si segnala che oggi il portale Televisivo DavideMaggio.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza del nome della prima concorrente ufficiale. Chi è? Nientepopodimeno che la coach di canto di Amici di Maria De Filippi, Lorella Cuccarini:

“Lorella Cuccarini sarà una concorrente della prossima edizione…”

E per lei è la primissima volta in un reality show. Come se la caverà?

Le registrazioni della nuova edizione di The Traitors sono iniziate oggi

Sulla prossima edizione di The Traitors anche il portale di gossip Biccy.it ha posto le sue attenzioni venendo a scoprire che oggi sono iniziate le registrazioni e finiranno tra 8 giorni circa:

“Le registrazioni della seconda edizione di The Traitors Italia inizieranno oggi, giovedì 11 giugno, e si concluderanno la prossima settimana, venerdì 19 giugno, quando Alessia Marcuzzi incoronerà il vincitore (o i vincitori)…”

Sempre il suddetto sito ha anche riportato che la giornalista Simona Bastiani ha svelato che la location della prossima edizione del premiato reality show condotto da Alessia Marcuzzi non sarà più in Trentino, ma a Roma, più precisamente al Castello di Lunghezza: “La giornalista Simona Bastiani, su OA Plus, ha scritto che la location sarebbe cambiata: niente più Trentino-Alto Adige, ma il Castello di Lunghezza, un maniero medievale situato tra via Collatina e via Tiburtina, a Roma…”

Ci sarà pure Giulia Salemi nel cast del reality game di Alessia Marcuzzi: ecco

Ovviamente Lorella Cuccarini è solo una delle concorrenti della prossima edizione di The Traitors su Prime Video. Chi saranno quindi gli altri partecipanti? Sempre DavideMaggio.it ha poi rivelato di essere veneuto a conoscenza che nel cast ci sarà pure la compagna di Pierpaolo Pretelli. Nel cast del reality di Amazon Prime, sempre in base a quanto riportato da Biccy, dovrebbero esserci pure Giorgia Palmas e il marito Filippo Magnini, la giornalista Francesca Barra, la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini, Jolanda, la star dello show Casa a prima vista Gianluca Torre, il ballerino di Ballando con le stelle Pasquale La Rocca, Camilla Boniardi (in arte Camihawke), Daniele Gattano, l’ex concorrente di Amici, Biondo e l’influencer, nonché vincitore di una passata edizione de L’Isola dei Famosi, Awed.