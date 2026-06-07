Uomini e Donne, Giulia Latini: “Sono seguita da una psicologa e da uno psichiatra”

Giulia Latini si espande sul tema della salute mentale

Era il 2017 quando Luca Onestini sul trono di Uomini e Donne era corteggiato da Giulia Latini e da Soleil Sorge. Se quest’ultima è diventata un’animale da reality show, la prima si è dedicata al mondo delle influencer finendo per fidanzarsi con l’attore Mattia Carrano (visto in Prisma).

L’ex di Uomini e Donne: “Sono seguita da una psicologa e da uno psichiatra”

“Sono appena uscita dal mio controllo mensile dallo psichiatra, perché sono seguita settimanalmente dalla psicologa, mensilmente dallo psichiatra che tra loro comunicano e questo dream team cerca di far funzionare la mia testolina. E voi direte perché ce lo stai dicendo? Perché secondo me questo è un tabù ancora troppo tabù nel 2026. Non ha senso” ha raccontato Giulia Latini, ex di Uomini e Donne, che negli anni ha svelato un retroscena su Soleil quando erano entrambe corteggiatrici di Luca Onestini.

Uomini e Donne, Giulia Latini: “Il controllo è andato bene”

“Quindi, il mio aprirmi con voi su questa cosa è per incoraggiare chi magari non si sente benissimo e pensa di risolvere con una chiacchierata con gli amici. Io sono piena di amici, sono meravigliosi, ma comunque non hanno le competenze per risolvere un po’ di cosine. Comunque il controllo è andato bene. Poi con calma vi racconterò qual è un pochino la cosina che mi affligge (più avanti), però stiamo procedendo bene. Abbiate cura di voi. Come vedete, io vado in palestra, faccio i trattamenti di bellezza, però poi sto dietro anche alla testolina” ha concluso il suo sfogo Giulia Latini.