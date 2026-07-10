Aurora Ramazzotti, retroscena nozze con Goffredo: “Litigavamo malissimo”

Aurora Ramazzotti svela un retroscena sul matrimonio con Goffredo Cerza

Lo scorso weekend c’è stato il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che si è svolto in Sicilia con tantissimi ospiti tra cui ovviamente Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che si sono commossi nel vedere la loro figlia fare questo grande passo. E se sono riusciti a festeggiare è un miracolo perché in quei giorni ci sono stati scioperi aerei ed eruzioni dell’Etna. Dopo giorni, però, Aurora ha voluto svelare alcuni retroscena sul matrimonio.

Goffredo e Aurora si sono preparati mesi per il loro primo ballo

“Abbiamo iniziato tre mesi fa perché la base di partenza non era ottima per entrambi. È stato Goffredo a proporre il tango come idea, sapevo sarebbe stata dura ma a lui piacciono le sfide” ha svelato Aurora Ramazzotti a proposito del primo ballo con il marito Goffredo con il quale si è sposata lo scorso weekend.

Aurora Ramazzotti ammette: “Io e Goffredo a ogni lezione litigavamo malissimo”

Aurora Ramazzotti ha continuato con il retroscena parlando della lite con Goffredo Cerza: “Ogni lezione litigavamo malissimo oppure usavamo il nostro maestro come terapeuta di coppia per sfogarci sul matrimonio. Io lo insultavo, lui si offendeva perché diceva che non lo lasciavo sbagliare”. Ma il marito si è fatto perdonare ogni cosa con le seguenti parole: “Per tutto il tango non ho mai staccato gli occhi da lei. In parte per non perdere il filo… e in parte perché, in quel momento, il resto del mondo era sparito”.