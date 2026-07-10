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Cecilia Rodriguez torna a parlare del padre dopo l’incidente: “Sta bene, ma…”

Scritto da , il Luglio 10, 2026 , in Personaggi Tv
Foto Gustavo Cecilia Rodriguez

Come sta il papà di Belen Rodriguez? Le parole della figlia Cecilia

Si ricorda che tempo fa Gustavo Rodriguez ha avuto un brutto incidente in cui si è ustionato diverse parti del corpo rischiando davvero la vita. A distanza di tempo si segnala che Cecilia Rodriguez, rispondendo a delle domande dei suoi follower su instagram, ha dato degli importanti aggiornamenti sullo stato di salute del genitore. E come riportato dal portale di gossip Isa e Chia ha rassicurato tutti che sta bene, anche se purtroppo continua ad avere alcuni problemi alle mani:

“Mio papà sta bene, per fortuna la pelle del viso si è rigenerata molto in fretta e le mani insomma, però sta bene…Sta molto bene…”

La moglie di Ignazio Moser parla della sua esperienza con la Procreazione Medicalmente Assistita

Tra le tante domande arrivate su instagram a Cecilia Rodriguez c’è anche quella legata al suo percorso con la Procreazione Medicalmente Assistita per diventare madre. E in questa occasione la sorella di Belen Rodriguez, come riportato puntualmente sempre da Isa e Chia, ha rivelato che è stata una bella esperienza, ma al tempo stesso non è stato affatto semplice:

“È stata una bellissima esperienza nel senso che è andata bene…Oggi grazie alla Pma (Procreazione Medicalmente Assistita) ho Clarita, quindi è stata un’esperienza super positiva…È comunque un percorso molto tosto, soprattutto lungo…”

Nonostante sia stato un percorso non semplice le ha comunque permesso di diventare madre, come ha tenuto a precisare lei stessa: “Però perché non ricorrere alla scienza quando si ha il desiderio di diventare mamma e non si riesce in modo naturale?”

foto gustavo Rodriguez

foto Gustavo Rodriguez piange

foto cecilia rodriguez intervista

Cecilia Rodriguez svela com’è andato il suo parto

La sorella di Belen Rodriguez, sempre parlando con i suoi follower su instagram, come riportato su Isa e Chia, ha anche parlato del suo parto. E nonostante abbia vissuto il periodo della gravidanza non proprio serenamente a causa di tutti i gossip circolati, la moglie di Ignazio Moser ha rivelato che è andato tutto per il meglio:

“È stato un parto bellissimo, sicuramente ha contribuito molto l’epidurale…Il dottore che me l’ha fatta è stato bravissimo…”

E dopo aver fornito maggiori dettagli sul parto Cecilia ha quindi colto l’occasione per dare dei preziosi consigli alle sue fan: “Vi consiglio la respirazione profonda e vi consiglio inoltre di rilassarvi e di godervi ogni secondo di quel momento perché è meraviglioso…”