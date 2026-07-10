Cecilia Rodriguez torna a parlare del padre dopo l’incidente: “Sta bene, ma…”

Come sta il papà di Belen Rodriguez? Le parole della figlia Cecilia

Si ricorda che tempo fa Gustavo Rodriguez ha avuto un brutto incidente in cui si è ustionato diverse parti del corpo rischiando davvero la vita. A distanza di tempo si segnala che Cecilia Rodriguez, rispondendo a delle domande dei suoi follower su instagram, ha dato degli importanti aggiornamenti sullo stato di salute del genitore. E come riportato dal portale di gossip Isa e Chia ha rassicurato tutti che sta bene, anche se purtroppo continua ad avere alcuni problemi alle mani:

“Mio papà sta bene, per fortuna la pelle del viso si è rigenerata molto in fretta e le mani insomma, però sta bene…Sta molto bene…”

La moglie di Ignazio Moser parla della sua esperienza con la Procreazione Medicalmente Assistita

Tra le tante domande arrivate su instagram a Cecilia Rodriguez c’è anche quella legata al suo percorso con la Procreazione Medicalmente Assistita per diventare madre. E in questa occasione la sorella di Belen Rodriguez, come riportato puntualmente sempre da Isa e Chia, ha rivelato che è stata una bella esperienza, ma al tempo stesso non è stato affatto semplice:

“È stata una bellissima esperienza nel senso che è andata bene…Oggi grazie alla Pma (Procreazione Medicalmente Assistita) ho Clarita, quindi è stata un’esperienza super positiva…È comunque un percorso molto tosto, soprattutto lungo…”

Nonostante sia stato un percorso non semplice le ha comunque permesso di diventare madre, come ha tenuto a precisare lei stessa: “Però perché non ricorrere alla scienza quando si ha il desiderio di diventare mamma e non si riesce in modo naturale?”

Cecilia Rodriguez svela com’è andato il suo parto

La sorella di Belen Rodriguez, sempre parlando con i suoi follower su instagram, come riportato su Isa e Chia, ha anche parlato del suo parto. E nonostante abbia vissuto il periodo della gravidanza non proprio serenamente a causa di tutti i gossip circolati, la moglie di Ignazio Moser ha rivelato che è andato tutto per il meglio:

“È stato un parto bellissimo, sicuramente ha contribuito molto l’epidurale…Il dottore che me l’ha fatta è stato bravissimo…”

E dopo aver fornito maggiori dettagli sul parto Cecilia ha quindi colto l’occasione per dare dei preziosi consigli alle sue fan: “Vi consiglio la respirazione profonda e vi consiglio inoltre di rilassarvi e di godervi ogni secondo di quel momento perché è meraviglioso…”