Giovanni Grazioso dopo Temptation Island 2026: bagno di folla e incassi record

Giovanni Grazioso: bagno di folla in Sicilia dopo il programma

Quando termina Temptation Island alcuni diventano influencer, altri tornano nel dimenticatoio, altri ancora tornano alla loro vita di sempre, al lavoro e alle varie responsabilità. Giovanni Grazioso in Sicilia lavora con il suo carretto di gelati, brioche e quant’altro, un lavoro che proprio non andava già alla sua fidanzata, eppure per lui c’è stato il bagno di folla per via del fatto che si è sempre comportato bene senza mai guardare manco per sbaglio un’altra donna che non fosse lei.

L’ex di Temptation Island ha fatto un incasso record? La segnalazione

Stando a una segnalazione social sembra che il successo di Giovanni dopo Temptation Island 2026 sia stato così tanto che durante una serata pare che abbia incassato la cifra record di diecimila euro. Possibile che abbia incassato così tanto? Che la cifra sia un po’ esagerata? Non si sa, dato che appunto è un’indiscrezione quella che si va riportando. Comunque non si fa fatica a credere che dopo l’esperienza televisiva il suo lavoro ne gioverà visto che il pubblico avrà voglia di farsi una foto con lui, mangiare i suoi cornetti e via discorrendo.

Temptation Island 2026: come andrà a finire il percorso di Giovanni e Sabrina

Ma come finirà il viaggio nei sentimenti di Giovanni e Sabrina? Lo si vedrà nelle prossime puntate di Temptation Island con lui arrabbiato per le attenzioni di lei verso il single Lory, non capendo che non è minimamente interessato. Ma com’è finito il falò? Stando agli spoiler sembra che i due si siano detti addio e che se ne siano tornati in Sicilia prendendo due strade diverse.