Milo Infante si espone su Gianluigi Nuzzi: “E’ uno onesto, uno puro”

Gianluigi Nuzzi incassa l’attestato di stima del collega

Milo Infante ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Chi. E in questa occasione il giornalista ha ovviamente parlato del suo addio dalla Rai per approdare a Mediaset, dove troverà pure il collega Nuzzi. Per anni quest’ultimo è stato in un certo senso il suo rivale sulla cronaca nera. Al settimanale edito da Mondadori, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha però voluto esprimente nei suoi confronti la sua più totale stima, anche se allo stesso tempo ha tenuto a precisare di non pensarla sempre come lui su alcuni argomenti:

“La nostra amicizia nasce per strada perché siamo due cronisti di giornali, Tv, sempre concorrenti…Se tu mi chiedi chi è, ti dico che è uno onesto, uno puro e che se sbaglia lo fa con la sua testa…E’ rigoroso…Spero che lui dica altrettanto di me…Quando sento Gigi, posso non condividere quello che dice, ma lo rispetto sempre…”

Perchè il giornalista ha deciso di passare a Mediaset

Successivamente Milo Infante, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del periodico Chi, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha confessato il motivo per cui settimane fa ha deciso di lasciare la Rai per passare a Mediaset:

“Sulla mia strada, a un certo punto, ho incontrato un’Azienda, nelle persone di Mauro Crippa (Direttore generale informazione e comunicazione Mediaset) e Andrea Delogu (Vicedirettore generale informazione Mediaset), che mi hanno prospettato un percorso di crescita, la possibilità di sperimentare, di osare, di rischiare…”

Il giornalista ed ex conduttore di Ore 14 ha poi confidato al magazine che per la prima volta in assoluto si è sentito subito parte integrante di una grande famiglia: “Per la prima volta, dopo anni, mi hanno fatto sentire parte di una famiglia, laddove la famiglia è un gruppo editoriale che dice: ci interessa la tua narrazione, ci interessa il tuo modo di raccontare…”

Milo Infante consapevole che la sfida non sarà semplice

Il giornalista in questa intervista a Chi, come riportato da Il Fatto Quotidiano, ha rivelato che di fronte non avrà una sfida facile a Mediaset, soprattutto in una fascia delicata come quella del mattino su Rete 4 con il nuovo programma Ore 11:

“Partiamo con una fascia difficile, quella delle 11 del mattino su Rete 4…”

E poi pure con il suo programma il martedì in prima serata non sarà facile, vista l’agguerritissima concorrenza su tutte le altre reti: “E il martedì sera, che è una serata ricca…” Per questo ridendo non ha nascosto che le parole spese nei suoi confronti da Pier Silvio Berlusconi in occasione della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2026-27 gli hanno tolto il sonno: “Le parole che l’Editore ha usato nei miei confronti non mi fanno dormire la notte, questa è la verità, perché sento una forte responsabilità e lo ringrazio per la fiducia…”