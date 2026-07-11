Morto Peppino di Capri, Amadeus svela: “L’ultima volta a Sanremo non stava bene”

Peppino di Capri è morto oggi all’età di 87 anni

Questo è un giorno triste per il mondo della musica italiana. Infatti ad 87 anni è venuto a mancare il celebre cantante Peppino di Capri. Quest’ultimo era malato da diversi anni. E purtroppo in queste ultime ore l’artista ha perso la sua battaglia. I funerali si terranno domani 12 luglio nella chiesa di Santo Stefano, vicino alla piazzetta della sua amata Capri. E per questo triste evento si segnala che verrà proclamato il lutto cittadino.

Le dolci parole di Amadeus per ricordare il cantante morto oggi a 87 anni

Ovviamente appena si è diffusa la notizia della morte di Peppino di Capri all’età di 87 anni sono state tante le persone ad essersi immediatamente riversate sui social per fare alla famiglia le più sincere condoglianze. E tra questi pure tanti vip, che nel corso della sua lunga carriera hanno avuto modo di conoscerlo personalmente. Tra loro pure Amadeus, che l’ha accolto al Festival di Sanremo per celebrare i suoi 70 anni di carriera. Su instagram l’ha quindi voluto ricordare con queste dolci parole:

“Ciao Peppino…Hai fatto innamorare, cantare e ballare intere generazioni, è stato un privilegio omaggiare la tua carriera al Festival di Sanremo…”

E sottostante questo post ovviamente tutti i follower dell’ex conduttore Warner Discovery, che pure ieri è finito al centro dell’attenzione a causa di un annuncio di suo figlio, hanno fatto le condoglianze alla famiglia del cantante.

Il conduttore svela che Peppino Di Capri stava già male l’ultima volta che è andato a Sanremo

Si segnala che Amadeus è stato contatto pure dall’Ansa. E all’Agenzia Stampa l’ex volto del canale Nove non ha fatto mistero che purtroppo Peppino di Capri, quando è stato invitato al Festival di Sanremo per essere celebrato per i suoi 70 anni di carriera, già non stava bene:

“E’ stata una serata bellissima, magica quella con Peppino di Capri e con l’omaggio alla carriera…Non stava bene…”

Successivamente il presentatore ha anche dichiarato di aver pensato che l’esibizione dell’artista sarebbe potuta saltare a causa del suo cagionevole stato di salute: “Addirittura si pensava che l’esibizione potesse essere in dubbio per le sue condizioni di salute…” Ma il presentatore in quella circostanza si è invece impuntato per averlo sul palco del Teatro Ariston e tutto è andato bene: “E invece dissi: Peppino deve essere sul palco…Non va omaggiato seduto in prima fila…Dobbiamo essere fiduciosi…Ricordo che lo chiamai: ‘Peppino, te la senti? Vuoi esibirti?’ E lui mi rispose: ‘Certamente…’ Quando salì sul palco, fece la sua esibizione con tutto l’Ariston che lo accompagnava in coro, e poi ricevette il premio alla carriera…” Una serata assolutamente indimenticabile e che Amadeus porterà per sempre nel cuore.