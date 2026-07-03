Salvo Sottile a Ore 14, chiude FarWest: le novità dei Palinsesti Rai

Ore 14 passa nella mani di Salvo Sottile: adesso è ufficiale!

Settimane fa Mediaset ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Milo Infante, il quale pare ricoprirà un ruolo dirigenziale a VideoNews e inoltre dovrebbe condurre un programma sulla cronaca su Rete 4. E ovviamente questo suo passaggio nell’Azienda Tv di Pier Silvio Berlusconi ha lasciato un posto vacante a Ore 14. Ebbene dopo tante chiacchiere oggi nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai 2026-27 è stato annunciato ufficialmente che il programma quotidiano di Rai Due (e la sua versione in prima serata il giovedì) verrà condotta da Salvo Sottile:

“Torna la nuova edizione di ‘Ore 14’, con la conduzione di Salvo Sottile: il racconto della realtà attraverso i fatti, le testimonianze e le storie vissute sul campo…”

Il nuovo corso della trasmissione di grande successo partirà ufficialmente lunedì 14 settembre.

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Con l’approdo di Salvo Sottile a Ore 14 al posto di Milo Infante, che nelle scorse settimane ha deciso di passare a Mediaset a causa di alcuni contenziosi con la Rai lecito chiedersi cosa ne sarà del programma di inchieste su Rai3. Fino a pochi mesi fa alla conduzione c’era appunto Sottile, ma adesso che condurrà due programmi difficile pensare che possa rimanere alla guida anche di quest’ultima trasmissione. E infatti in base a quanto riportato dai Palinsesti Rai 2026-27 FarWest non è presente nella prossima stagione Tv. Quindi è palese che non ci sarà una nuova edizione.

A posto di FarWest arriva Filorosso

Non rimarrà però vuoto lo spazio occupato fino a qualche mese fa dal programma di inchieste di Salvo Sottile. Infatti al suo posto arriverà Filorosso, che continuerà la sua messa in onda su Rai Tre. Alla conduzione ci sarà Antonino Monteleone:

“Inchieste, storie, approfondimenti, interviste accompagnano il racconto di Antonino Monteleone attraverso reportage e testimonianze in studio…”

Questa versione invernale inizierà a partire da martedì 22 settembre.