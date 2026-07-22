Temptation Island, dolore di Valeria Bigella: “Anno che mi ha messa a dura prova”

Valeria Bigella: “Un anno che mi ha messa a dura prova”

Si avvicina il compleanno di Valeria Bigella, che ha ritrovato la felicità e la serenità sentimentale insieme al giocatore di basket Riccardo Moraschini, e lei ha deciso di affidare sui social alcune riflessioni: “Di solito, quando si avvicina questo giorno, si pensa a tutto quello che si è vissuto nell’ultimo anno. È stato un anno che mi ha messa a dura prova, un anno fatto di speranze, attese, lacrime e silenzi. Un anno segnato dal percorso di PMA, da farmaci, punture, isteroscopie operative, quattro transfer e due perdite”.

L’ex di Temptation Island: “Esperienze che lasciano ferite profonde”

Per realizzare il suo sogno di diventare mamma Valeria Bigella ha avviato un lungo percorso di fecondazione assistita e quant’altro, ecco quindi cosa ha detto a tal proposito: “Esperienze che lasciano ferite profonde, che cambiano il modo di guardare la vita e che ti costringono a trovare forza anche quando pensi di non averne più. Ho pianto lacrime che nessuno ha visto. Ho sorriso quando dentro mi sentivo a pezzi. Ho stretto i denti mentre il mondo continuava ad andare avanti, ed il mio sembrava essersi fermato”.

Temptation Island, Valeria: “Compleanno con qualche cicatrice in più”

“Arriverò al mio compleanno con qualche cicatrice in più, ma anche con una consapevolezza nuova: la donna che sono oggi è nata proprio dentro le difficoltà che avrebbero potuto spezzarmi. Nonostante tutto, sono ancora qui. Con il cuore pieno di speranza perché ci sono sogni che meritano di essere inseguiti, anche quando il cammino è incredibilmente difficile. Non mollate” ha dichiarato Valeria, ex di Temptation Island.