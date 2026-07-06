Tommaso Labate ‘sfratta’ Paolo Del Debbio nell’access di Rete 4? Nuovo rumor

Milo Infante al martedì? L’ultima indiscrezione

L’arrivo del giornalista ex conduttore di Ore 14 ha creato non poco subbuglio in quel di Mediaset. Infatti rumor dicono che avrà un programma tutto suo su Rete 4, ma ovviamente si deve liberare pure un posto. E oggi il portale di news AffariItaliani.it ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la trasmissione dovrebbe andare in onda in prima serata il martedì:

“Si è pensato di procedere in questo modo: il nuovo programma di Infante, naturalmente incentrato sulla cronaca nera, andrebbe di martedì sera…”

Una soluzione ideale per l’Azienda Tv di Pier Silvio Berlusconi perchè in questo modo intercetterebbero i telespettatori alla ricerca di cronaca nera. Per quanto riguarda invece il programma del daytime tutto pare essere ancora in alto mare.

Tommaso Labate sbarca nell’access prime time di Rete 4? Ecco cosa si vocifera

Come riportato dal portale di news AffariItaliani.it Labate, con l’ingresso di Milo Infante nella scuderia di Rete 4, potrebbe approdare nell’access prime time della rete proprio con RealPolitik con un nuovo format:

“Andrebbe in onda con un nuovo formato nell’access time del venerdì, sabato (con possibile sconfinamento nel prime time) e domenica di Rete 4…”

E questo permetterebbe pure a Mario Giordano di rimanere in onda con il suo Fuori dal coro. Ci sarebbe però un piccolo problema. Sembra infatti che Labate non sia del tutto convinto di questa soluzione trovata da Mediaset per il suo programma: “Pare che Tommaso Labate avrebbe fatto sapere che non ci penserebbe proprio ad andare a fare semplicemente un 4 di sera week end qualsiasi il sabato e la domenica su Rete 4…” Ed ecco quindi che si prospetterebbe un’alternativa.

Paolo Del Debbio potrebbe lasciare l’access prime time a Labate?

AffariItaliani.it ha infatti riportato che l’alternativa per Tommaso Labate potrebbe essere quella di prendersi tutto l’access prime time di Rete 4 al posto di Del Debbio, che a quel punto rimarrebbe solo nel prima serata con il suo Dritto e Rovescio:

“Qui potrebbe pure accadere che conquisti tutti i 5 giorni feriali, Del Debbio permettendo…”

Una cosa è certa: è proprio una bella gatta da pelare per Mediaset che gioco-forza deve trovare una soluzione al più presto (la presentazione dei Palinsesti della prossima stagione Tv incombe).