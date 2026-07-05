Uomini e Donne, come passeranno l’estate Marco e Cinzia: torneranno a settembre?

Marco Troiani racconta come passerà l’estate con Cinzia Paolini

Secondo le ultime dichiarazioni, l’ex cavaliere di Uomini e Donne Marco Troiani passerà l’estate insieme alla sua compagna Cinzia Paolini, anche se i fan immaginano che a settembre non ci arriveranno insieme. Per quanto riguarda l’organizzazione è tutto un working progress anche perché a inizio giugno è stato da lei a Salerno, dove ha addirittura assistito al suo esame di canto e ha conosciuto il figlio. Poi lei è andata da lui a Milano e si sono poi regalati quattro giorni di puro relax alle terme. Stavano anche pensando di trascorrere qualche giorno in Calabria, dove si trovano le radici della dama.

Cinzia Paolini non vuole fare paragoni tra Marco e Mario

Soltanto alcuni giorni fa si parlava di Cinzia Paolini che non aveva alcuna intenzione di fare dei paragoni tra Marco e Mario, reputandoli due persone intelligenti e a suo modo meravigliose. Cos’è che ha fatto saltare la mosca al naso ai fan di Uomini e Donne? Il fatto che quando Marco se n’è andato, e invece Mario è tornato, la dama si è illuminata portandola anche a fare delle dichiarazioni per le quali è stata molto criticata dagli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quanto durerà la relazione fra Cinzia e Marco?

Uomini e Donne: Marco e Cinzia torneranno in studio a settembre?

Comunque sia dopo quello che è successo Uomini e Donne la coppia composta da Marco e Cinzia hanno ripreso in mano il discorso fatto nei camerini e i giorni passati da lei e Salerno sono stati veramente importanti tant’è che ha deciso di indossare di nuovo il famoso anello di fidanzamento. E le piace indossarlo perché le dà sicurezza e non le fa pensare che lui sia il classico uomo farfallone che fa così con tutte le donne. Torneranno in studio a settembre per raccontare com’è andata la loro estate?