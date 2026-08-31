Sabrina Scampini, fuori onda su Alessandro Di Battista: “Voglio chiarire il mio disappunto”

Sabrina Scampini spiega cos’è successo nel fuori onda a 4 di sera Weekend

È stata la conduttrice più chiacchierata delle ultime ore, Sabrina Scampini, per un fuori onda su Alessandro Di Battista ricoverato in ospedale a Cuba, perché si sa che il mondo del giornalismo web si attacca a qualsiasi cosa pur di fare qualche clic. Ora ci ha pensato lei a chiarire le sue parole: “Vi voglio dire due parole che riguardano un audio che ha fatto il giro del web, un audio che è partito inavvertitamente, involontariamente dal mio microfono che è rimasto acceso durante un servizio”.

Fuori onda su Alessandro Di Battista: cosa ha detto la conduttrice

“Ci tengo a chiarire che il mio disappunto era dovuto solo al modo in cui una notizia, che è tanto importante, che è tanto delicata, come la salute di Alessandro Di Battista, veniva data e mi dispiace chiaramente che quelle parole siano state ascoltate fuori dal loro contesto”: con queste parole Sabrina Scampini ha voluto chiarire il fuori onda sulla notizia delle gravi condizioni di salute del politico. Ma cosa aveva detto di preciso nella puntata scorsa? “Ragazzi scusate io non posso partire parlando di Alessandro Di Battista mezzo morto con la sigla a palla in studio. Scusatemi ma dai… Vi rendete conto”.

Alessandro Di Battista come sta oggi? Le sue condizioni di salute

Ricoverato a Cuba in gravi condizioni, Alessandro Di Battista si è sentito male nella giornata di giovedì, ma come sta oggi? Secondo quanto dette a In onda sembra che non sia in condizioni di viaggiare, ma che abbia sempre un animo battagliero.