Saranno Famosi, il racconto di Paolo Idolo: “Ho vissuto anni difficilissimi”

Paolo Idolo racconta com’è stato il post Saranno Famosi: “Durissima”

Era il 2001 e in tv c’era Saranno Famosi, l’antenato di Amici di Maria De Filippi, e tra i concorrenti c’era pure Paolo Idolo che in una lunga intervista al portale FanPage si è raccontato tra luci e ombre del mondo dello spettacolo: “È stata durissima. Essendo molto sensibile mi ha causato anche qualche problema fisico. Avrei dovuto avere più menefreghismo, ma quando non mi spiego il motivo di un’ingiustizia mi incastro sul pensiero. Volevo solo sapere la verità, anche la più cruda, che invece non ho mai saputo. Oggi il tempo ha curato quasi tutto e ci penso molto meno, ma dire che ho dimenticato del tutto sarebbe una bugia”.

L’ex di Saranno Famosi: “Non l’ho più guardato dalla 2^ edizione in poi”

“Non l’ho mai più guardato dalla seconda edizione in poi, mi sono del tutto dissociato. So com’è diventato solo per sentito dire. Rispetto a noi si è evoluto, ma per me si è anche involuto: doveva nascere come una scuola per imparare e crescere, mentre oggi portano talenti già formati ed è diventato solo una gara a chi è più bravo” ha affermato Paolo Idolo, ex di Saranno Famosi.

Paolo Idolo: cosa ha fatto dopo Saranno Famosi e cosa fa oggi

Ma cosa ha fatto Paolo Idolo una volta conclusa l’esperienza di Saranno Famosi? Ha provato a rimettersi in gioco facendo alcuni lavori da dipendente fino a quando non ha aperto un ristorante di sushi molto apprezzato, peccato che l’abbia dovuto chiudere per difficoltà economiche. “Da lì sono andato a fondo: per dieci anni io, mia madre e mio fratello abbiamo vissuto con difficoltà. Anni difficilissimi che non auguro a nessuno. Oggi però mi sono ripreso: sono in società con un amico delle superiori e abbiamo una fumetteria a Napoli” ha confidato lui.