Antonella Clerici scarta Iva Zanicchi per The Voice Senior? L’ultimo retroscena

Iva Zanicchi avrebbe fatto fuoco e fiamme per fare la giudice a The Voice

Sull’ultimo numero del settimanale Oggi i lettori hanno trovato la rubrica curata da Alberto Dandolo, il quale ha svelato i nuovi retroscena sul mondo dello spettacolo e della Tv. E a proposito di Tv il giornalista ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la cantante Iva Zanicchi avrebbe fatto fuoco e fiamme pur di entrare nella giuria di The Voice Senior al posto di Loredana Bertè:

“Iva Zanicchi ha fatto fuoco e fiamme per occupare la poltrona di The Voice che è stata lasciata libera (solo per questa stagione Televisiva) da Loredana Bertè…”

Antonella Clerici dice no alla Zanicchi: al suo posto ci sarà Fiorella Mannoia

Nonostante però Iva Zanicchi pare abbia mosso mari e monti per accaparrarsi la poltrona della prossima edizione di The Voice Senior al posto di Loredana Bertè purtroppo non è però riuscita nel suo intento. Infatti come è noto quel posto finirà per essere occupato da Fiorella Mannoia:

“Nonostante abbia smosso mari e monti, L’Aquila di Ligonchio non è riuscita nel suo obiettivo e al posto di Loredana è stata scelta Fiorella Mannoia…”

Una decisione che pare abbia fatto rimanere male la cantante, nonostante abbia incassato il duro colpo sportivamente: “Iva, pur essendoci rimasta male, l’ha presa però con sportività…”

Tra la cantante e la conduttrice di The Voice Senior nessuna ruggine dopo questa decisione

Alberto Dandolo sull’ultimo numero del settimanale Oggi ha comunque tenuto a dire che nonostante questa intricata faccenda tra Antonella Clerici e Iva Zanicchi i rapporti non si sarebbero affatto incrinati:

“Il suo rapporto con Antonella Clerici, la conduttrice del programma, non ha subito contraccolpi…”

E comunque la Zanicchi potrà consolarsi con il fatto che sarà una delle protagoniste dello show in prima serata su Canale 5 intitolato Dive, come ricordato oggi dal giornalista: “Potrà consolarsi con Dive, lo show di prima serata che Mediaset ha in serbo per lei e altre grandi signore della canzone italiana…” Al momento non è dato sapere quando andrà in onda sull’ammiraglia Mediaset.