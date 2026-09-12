Ascolti Tv 11 settembre: Clerici con Jukebox batte L’Erede, Quarto Grado all’8.7%

Vince la serata Antonella Clerici con il suo show musicale, niente da fare per L’Erede

Ieri 11 settembre è andata in onda in diretta sull’ammiraglia Rai la prima delle due puntate previste di Jukebox di Antonella Clerici e Clementino. E c’è da sottolineare che il pubblico li ha premiati con buonissimi ascolti. Come riportato da DavideMaggio.it la trasmissione ha tenuto incollati di fronte al piccolo schermo una media di 2 milioni e 56 mila spettatori a casa con uno share pari al 17.16%. Niente da fare invece per Canale 5 che con la soap opera turca L’Erede non è andata oltre il 13.30% con 1 milioni e 575 mila telespettatori.

Ottimi ascolti per Quarto Grado, Belve con l’intervista a Emma Bonino al 4%

Ponendo adesso le attenzioni sulle altre reti Mediaset e Rai c’è da evidenziare come Gianluigi Nuzzi continui a fare ottimi ascolti con il suo Quarto Grado su Rete 4. In base infatti ai dati Auditel riportati dal portale Tv DavideMaggio.it il programma di cronaca nera della cadetta Mediaset ieri 11 settembre ha informato una media di 896 mila spettatori a casa con uno share pari all’8.67%. Lo speciale di Belve con la riproposizione dell’intervista a Emma Bonino morta ieri all’età di 78 anni ha radunato di fronte al piccolo schermo una media di 629 mila telespettatori con il 4.05%. Su Rai Tre La Legge di Lidia Poët ha appassionato 491 mila telespettatori con il 3.30%. Bene Italia 1 con il telefilm in prima Tv CIA che ha conquistato 750 mila spettatori e il 5.54%.

CLICCA QUA per recuperare su Rai Play la puntata di ieri di Jukebox di Antonella Clerici e Clementino

La ruota della fortuna al 23.99% contro De Martino

In access prime time continua il dominio di Gerry Scotti che con il suo game show, come riportato da DavideMaggio.it, ha divertito una media di 4 milioni e 4 mila spettatori a casa con il 23.99%. Affari Tuoi di Stefano De Martino si è invece fermato al 20.89% con 3 milioni e 505 mila telespettatori.