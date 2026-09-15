Silvia Toffanin riparte con Verissimo: tra gli ospiti Chanel Totti e Elisabetta Canalis

Verissimo, Chanel Totti e la Canalis tra gli ospiti delle prime puntate: le anticipazioni

A partire da sabato 19 settembre tornerà nei weekend dell’ammiraglia Mediaset Silvia Toffanin alla conduzione della nuova edizione del suo storico programma di interviste. E oggi la compagna di Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni per svelare tutte le novità del suo show. In questa occasione ha anche anticipato alcuni ospiti che avrà il piacere di intervistare nelle prime puntate. E tra questi ha confessato che avrà il piacere di fare una lunga chiacchierata per la prima volta in assoluto in Tv con la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti:

“Tra gli ospiti delle prime puntate, posso anticiparvi che avremo Chanel Totti, alla sua prima intervista in Tv…”

E poi avrà il piacere di ospitare in studio pure la protagonista della prima edizione di Physical Italia da 100 a 1, Elisabetta Canalis: “Avremo anche Elisabetta Canalis, Riccardo Scamarcio e la tuffatrice Chiara Pellacani che ci parlerà dei suoi cinque ori agli Europei di Parigi…”

Silvia Toffanin non rinuncia alla cronaca: “Racconterò l’aspetto umano della vicenda umana”

Successivamente la presentatrice dell’ammiraglia Mediaset, sempre in questa intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha anche confermato che pure nella prossima edizione di Verissimo tratterà la cronaca, come ha fatto nella scorsa stagione, tenendo a precisare che il suo obiettivo rimane quello di raccontare la vicenda umana con il rigore necessario:

“Il mio approccio con la cronaca è ancora più rigoroso…Il nostro obiettivo non è solo trattare il caso giudiziario, ma raccontare l’aspetto umano della vicenda, dando voce alle emozioni di chi ha attraversato determinate esperienze…”

La compagna di Pier Silvio Berlusconi, la quale ha partecipato domenica scorsa al matrimonio di Ilary Blasi e Bastian Muller, ha inoltre confessato che con il suo programma di interviste di Canale 5 vuole continuare ad offrire al pubblico a casa un mix di emozioni: “Come sempre cercheremo di offrire al pubblico un mix di emozioni, tra racconti di vita, momenti di leggerezza e storie legate all’attualità…”

La presentatrice svela come riesce a mettere a proprio agio gli ospiti

Nel corso di questa intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Silvia Toffanin ha poi colto la palla al balzo per svelare come riesce sempre ad entrare in sintonia con gli ospiti di Verissimo, tenendo dapprima a puntualizzare di non avere nessun segreto: “Nessun segreto, nessuna formula magica…” Fatta questa precisazione ha poi rivelato che ovviamente il suo essere tanto empatica porta gli ospiti a raccontarsi in maniera sincera e naturale: