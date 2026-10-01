Verissimo, ospiti i genitori di Chiara Poggi: il caso Garlasco da Silvia Toffanin

I genitori di Chiara Poggi ospiti a Verissimo: le anticipazioni

Dopo il colpaccio messo a segno domenica scorsa con l’ospitata tanto discussa in studio di Amanda Knox ecco che Silvia Toffanin ne ha messo a segno un altro che sicuramente farà discutere a lungo sui social, e non solo. Oggi infatti sull’ammiraglia Mediaset è stato tramesso il promo in cui è stato annunciato che questo weekend a Verissimo ci saranno ospiti i genitori di Chiara Poggi a dire la loro verità sul caso Garlasco, visto tutto quello che è emerso negli ultimi giorni.

Arriva il caso Garlasco anche dalla Toffanin: i genitori della Poggi ospiti domenica 4 ottobre

Nel corso del promo trasmesso in queste ultime ore sull’ammiraglia Mediaset è stato anche annunciato quando i genitori di Chiara Poggi saranno ospiti nello studio di Silvia Toffanin finalmente a dire la loro sul caso Garlasco: domenica 4 ottobre. E visto che da tempo che i genitori non parlano inutile dire che la conduttrice di Canale 5 è riuscita a fare un colpaccio vero e proprio. Insomma continua il filone della cronaca nera pure in questa edizione del programma di interviste. E dopo aver dato la parola ad Amanda Knox adesso è arrivato il momento dei genitori di Chiara Poggi. Non è tra l’altro la prima volta che la Toffanin tratta questo argomento, visto che nella scorsa edizione ha accolto nel suo studio Andrea Sempio.

Verissimo: gli altri ospiti del weekend

Ovviamente i genitori di Chiara Poggi non saranno gli unici ospiti che verranno intervistati il prossimo weekend da Silvia Toffanin. Come infatti annunciato direttamente sui canali social ufficiali dello show di Canale 5 sabato arriverà direttamente da Temptation Island Soraya, mentre domenica ci saranno Filippo Bisciglia e Michelle Hunziker, che martedì debutterà con Zelig al fianco del suo comico Ale e Franz.