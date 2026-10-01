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Verissimo, ospiti i genitori di Chiara Poggi: il caso Garlasco da Silvia Toffanin

Scritto da , il Ottobre 1, 2026 , in Verissimo
foto genitori chiara poggi verissimo anticipazioni

I genitori di Chiara Poggi ospiti a Verissimo: le anticipazioni

Dopo il colpaccio messo a segno domenica scorsa con l’ospitata tanto discussa in studio di Amanda Knox ecco che Silvia Toffanin ne ha messo a segno un altro che sicuramente farà discutere a lungo sui social, e non solo. Oggi infatti sull’ammiraglia Mediaset è stato tramesso il promo in cui è stato annunciato che questo weekend a Verissimo ci saranno ospiti i genitori di Chiara Poggi a dire la loro verità sul caso Garlasco, visto tutto quello che è emerso negli ultimi giorni.

Arriva il caso Garlasco anche dalla Toffanin: i genitori della Poggi ospiti domenica 4 ottobre

Nel corso del promo trasmesso in queste ultime ore sull’ammiraglia Mediaset è stato anche annunciato quando i genitori di Chiara Poggi saranno ospiti nello studio di Silvia Toffanin finalmente a dire la loro sul caso Garlasco: domenica 4 ottobre. E visto che da tempo che i genitori non parlano inutile dire che la conduttrice di Canale 5 è riuscita a fare un colpaccio vero e proprio. Insomma continua il filone della cronaca nera pure in questa edizione del programma di interviste. E dopo aver dato la parola ad Amanda Knox adesso è arrivato il momento dei genitori di Chiara Poggi. Non è tra l’altro la prima volta che la Toffanin tratta questo argomento, visto che nella scorsa edizione ha accolto nel suo studio Andrea Sempio.

foto chiara poggi garlasco

foto Zelig 30 michelle hunziker ale e franz

Foto Filippo Bisciglia lontananza Pamela Camassa

Verissimo: gli altri ospiti del weekend

Ovviamente i genitori di Chiara Poggi non saranno gli unici ospiti che verranno intervistati il prossimo weekend da Silvia Toffanin. Come infatti annunciato direttamente sui canali social ufficiali dello show di Canale 5 sabato arriverà direttamente da Temptation Island Soraya, mentre domenica ci saranno Filippo Bisciglia e Michelle Hunziker, che martedì debutterà con Zelig al fianco del suo comico Ale e Franz.