Belen e la confessione di Giulia De Lellis: “Ho scoperto…”

By Maurizio Riccio on gennaio 2, 2018

Giulia De Lellis dice cosa ne pensa di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è una delle protagoniste indiscusse dello scorso anno. Tante sono state le critiche ricevute dalla bella modella argentina, ma tanti sono stati i riconoscimenti ottenuti nella sua vita lavorativa, così come le nuove amicizie nate grazie al piccolo schermo. Qualche esempio? Quella con Giulia De Lellis. La fidanzata di Andrea Damante, recentemente intervistata da Nuovo Tv, ha dichiarato di provare particolare stima per la conduttrice di Tu sì que vales, ma non solo.

Ho scoperto una persona molto schietta e sincera. E queste sono caratteristiche in cui mi ritrovo.

Ha rivelato l’esperta di tendenze, parlando del suo rapporto con Belen Rodriguez. Le due, molto probabilmente, hanno iniziato a conoscersi meglio dopo l’amicizia nata tra Giulia De Lellis e Cecilia, la sorella minore della bella modella argentina. Nonostante durante la messa in onda del Grande Fratello Vip sembrasse che tra le due non scorresse buon sangue, una volta terminato il reality ogni pregiudizio sembra essere stato scacciato: la conduttrice di Tu sì que vales ha finalmente conquistato anche la fidanzata di Andrea Damante, che ha scoperto di essere molto simile alla bella modella argentina più di quanto potesse mai immaginare.

Belen Rodriguez e la rivelazione di Giulia De Lellis

Belen Rodriguez non è stata soltanto la protagonista delle dichiarazioni rilasciate da Giulia De Lellis durante la sua ultima intervista, ma è stata anche la vittima del tormentone dell’ultimo dell’anno. Qualche giorno fa, infatti, è stata inondata sui suoi profili social dai messaggi dei suoi fan, tanto da provocare una reazione, del tutto ironica, della bella modella argentina. Dopo lo sfogo di Belen Rodriguez, la fidanzata di Andrea Damante ha parlato della conduttrice di Tu sì que vales rivelando la sua stima per la sorella di Cecilia. Oltre a parlare del suo rapporto con la modella, Giulia De Lellis ha svelato al settimanale alcuni interessanti dettagli riguardanti il suo futuro lavorativo, confermando che la sua poca presenza sul piccolo schermo è dovuta soltanto ai numerosi impegni a cui è legata. L’esperta di tendenze ha rivelato che a breve riuscirà a realizzare il suo più grande sogno nel cassetto e che questo progetto prenderà il suo nome. Molto probabilmente, da quanto sembrano aver intuito i fan dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il nuovo progetto di Giulia riguarderà una linea di vestiti o qualcosa legato al mondo del make up. Chissà, dopo questa intervista, Belen potrebbe farle da modella per la promozione del progetto.