Paola Perego chiude Non disturbare con Nancy Brilli e Andrea Delogu

By Marco Santoro on luglio 31, 2018

Non disturbare: Paola Perego intervista Nancy Brilli e Andrea Delogu

Venerdì 3 agosto andrà in onda l’ultima puntata di Non disturbare. Nancy Brilli e Andrea Delogu si racconteranno a Paola Perego. L’attrice parlerà del miracolo ottenuto dalla vita: Francesco è il figlio che i medici le dicevano non avrebbe mai avuto, nato nel 2000 dal suo secondo marito, il regista Luca Manfredi. Sono poche le donne che accettano l’etichetta di sterile, altre invece cercano di ottenere un figlio a tutti i costi, facendo anche affidamento ai progressi della scienza. Nancy Brilli non ha avuto una vita semplice, sulla sua cartella clinica c’era scritto sterile, ma ha avuto un figlio, dopo la diagnosi di un’endometriosi, ovvero una malattia che le portò ad avere un tumore all’utero. Attrice brillante sul set, personalità complessa nella vita, nell’intervista a Paola Perego, Nancy Brilli si metterà a nudo, riportando alla memoria affetti, carriera, matrimoni (due sì pronunciati, il primo con l’attore Massimo Ghini e il secondo con Luca Manfredi) e altri eventi che hanno caratterizzato la sua vita sino ad oggi. Andrea Delogu racconterà alla Perego che prima del matrimonio Francesco Montanari l’ha lasciata due volte:

“Io cotta persa di lui, lui pure però all’improvviso mi dice che pensava ancora alla sua ex”.

La conduttrice di Quelli che il sabato svelerà di essere stata concepita e di essere cresciuta nella comunità di San Patrignano e solo qualche anno fa ha trovato il coraggio di raccontarlo nel suo romanzo “La collina”. Anni difficili vissuti in quella comunità che oggi ha saputo mettersi alle spalle.

Paola Perego saluta il pubblico di Non disturbare con Brilli e Delogu

Nancy Brilli e Andrea Delogu saranno le ospiti di Paola Perego nella sesta e ultima puntata di Non disturbare. Il programma prodotto da Stand by Me è stato un successo anche social: Non disturbare ha raccontato il reale, il quotidiano, ha affrontato con delicatezza curiosità sulla vita privata e professionale delle sue ospiti, come un incontro tra due amiche pronte a non nascondersi niente e a raccontarsi senza filtri. Paola Perego è stata un’ottima padrona di casa, totalmente a suo agio anche nel dialogo e nella condivisione di esperienze personali. Il format incentrato sulla chiacchierata intima tra amiche sul letto di un hotel ha funzionato, compreso il cartello sulla maniglia della camera d’albergo, essenziale, “Non disturbare”. Ci auguriamo che la trasmissione possa ritornare con una seconda stagione il prossimo anno con qualche rivisitazione, a partire dalla durata, e magari con una promozione in prima serata.