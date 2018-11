La Vita in Diretta conquista Aquaria di RuPaul’s Drag Race (FOTO)

RuPaul’s Drag Race: Aquaria guarda La Vita in Diretta

La Vita in Diretta è uno di programmi più famosi del piccolo schermo nostrano, tant’è è riuscito a conquistarsi uno spazio speciale nel cuore dei telespettatori italiani. Oggi però la trasmissione è riuscita ad andare ben oltre, conquistando anche il pubblico d’oltreoceano, in particolar modo quello americano. E no, non stiamo parlando di fan qualsiasi, ma di qualcuno che non è passato inosservato tra i giovanissimi. Di chi stiamo parlando? Di Aquaria, la vincitrice della decima stagione di RuPaul’s Drag Race, il talent show che vede 14 drag queen contendersi la corona messa in palio da Mama Ru, la drag queen più famosa di tutto il mondo. Aquaria, che tiene sempre aggiornati i suoi fan attraverso il suo profilo Instagram, ha postato una stories che la ritraeva bere un bicchiere di vino rosso e intenta a guardare la puntante di oggi de La Vita in Diretta. Ovviamente il dettaglio non è assolutamente sfuggito ai fan di RuPaul’s Drag Race che hanno subito fatto notare alla vincitrice della decima stagiona del talent il programma tutto italiano che stava guardando. C’è anche da dire che la Drag Queen ha origini italianissime, tant’è che il suo nome di battesimo è Giovanni.

Aquaria di RuPaul’s Drag Race protagonista di uno scandalo

Aquaria è la vincitrice della decima stagione di RuPaul’s Drag Race, ma dal giorno della sua incoronazione la giovane drag queen non fa altro che rimanere coinvolta in numerosi scandali. Recentemente, infatti, Aquaria è stata letteralmente cacciata fuori da un locale a Liverpool. Il motivo? Indossava una tuta. Un motivo piuttosto banale, penserete voi, ma in realtà così non è. La vincitrice del talent show non sapeva che in quella zona indossare una semplicissima tuta sportiva si traduce quasi come a far parte di un gruppo di ragazzi poco di buono e pericolosi. Ovviamente la drag queen non ha mancato nel condividere tutto sui suoi profili social. Intanto, è stato svelato il cast di All Stars 4, la versione di RuPaul’s Drag Race che vede partecipare tutte quelle drag queen che hanno conquistato il cuore del pubblico americano ma che non sono riuscite a portarsi a casa la corona della vittoria. Nel cast anche Manila Luzon e Latrice Royale, che hanno partecipato già alla prima edizione della versione All Stars, ma Rupaul ha deciso di dare loro una seconda occasione per potersi portare a casa la tanto ambita corona.

La Vita in Diretta: Aquaria è fan del programma. LA FOTO

Aquaria è in assoluto una delle vincitrici più giovani di RuPaul’s Drag Race. Per questo motivo non è difficile capire il suo successo tra il pubblico. Per questo una semplice foto, che la ritrae a guardare un programma tutto italiano come La Vita in Diretta, riscuote un certo successo nel mondo del web. I fan nostrani sono letteralmente impazziti per questa drag queen e per tutto ciò che la coinvolge e sapere che lei è fan di programmi italiani non può che renderli orgogliosi.