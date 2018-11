Silvia Toffanin rimprovera Cecchi Paone per una frase contro Maria Monsè

By Alessio Cimino on novembre 17, 2018

Alessandro Cecchi Paone alla Toffanin: “Sulla Monsè sono stato equivocato”

Poco fa nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin è entrato l’ultimo eliminato dal Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone. Inutile negarlo, quest’ultimo ha fatto molto parlare nelle settimane passate nella casa più spiata dagli italiani per aver litigato molto con gli altri inquilini vip, tra i quali Maria Monsè. E oggi Silvia Toffanin a Verissimo ha voluto un po’ rimproverarlo per via di una frase che ha detto giorni fa su quest’ultima. Difatti la conduttrice del rotocalco del sabato pomeriggio di Canale 5 ha confessato al popolare giornalista:

“Da donna ti giuro che nel momento in cui ho sentito che hai criticato Maria perchè non riusciva ad avere un figlio ci sono rimasta un po’ male…”

A quel punto Alessandro Cecchi Paone, visibilmente sorpreso, ha immediatamente replicato alla presentatrice di Verissimo:

“Perdonami…E’ un equivoco…Non l’ho criticata per questo…Assolutamente…Tu sai che ho fatto una lunga battaglia sulla fecondazione assistita…Ho fatto una battaglia di anni con il professor Veronesi e Emma Bonino per permettere a chi non può avere figli di averli tramite la scienza…Sono stato frainteso…”

Verissimo: Alessandro Cecchi Paone torna a parlare della Monsè dalla Toffanin

Alessandro Cecchi Paone oggi ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. E in questa circostanza ha chiarito alla conduttrice del programma del Sabato pomeriggio di Canale 5 e agli spettatori a casa la frase equivoca su Maria Monsè pronunciata nel confessionale della casa più spiata dagli italiani. Quale frase? In pratica nel video che ha mostrato poco fa Silvia Toffanin è sembrato che Cecchi Paone abbia criticato Maria Monsè per il fatto che non possa avere un altro figlio. A quel punto il giornalista ha subito replicato di essere stato semplicemente frainteso e di non aver mai criticato la donna per una ragione simile. Successivamente ha anche aggiunto di aver combattuto in passato al fianco del professor Veronesi e di Emma Bonino per permettere alle donne di poter avere figli anche attraverso la scienza. Una dichiarazione, che ha convinto la Toffanin, la quale non ha nascosto di essere rimasta un po’ turbata nell’aver sentito quelle sue affermazioni decisamente equivoche. Poco dopo ha parlato della sua esperienza in generale al Grande Fratello Vip come concorrente, asserendo:

“E’ stato difficile…La cosa bella di questo programma è che fa venire fuori quello che si è nella realtà…”

Insomma Alessandro Cecchi Paone, dopo aver fatto infuriare Fabio Basile, il quale l’ha anche mandato a quel paese, oggi a Verissimo ha fatto chiarezza su una frase equivoca nei confronti di Maria Monsè.

Alessandro Cecchi Paone a Verissimo: “Il GF Vip dovrebbe vincerlo Stefano Sala”

Alessandro Cecchi Paone è stato poco fa intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo. E in questa circostanza ha rivelato di sperare che a rimanere nella casa più spiata dagli italiani tra i due nominati della settimana possa essere Lory Del Santo. Difatti proprio quest’ultima è finita in nomination contro il cantante Ivan Cattaneo. Poco dopo Silvia Toffanin ha chiesto ad Alessandro Cecchi Paone chi potrebbe vincere il Grande Fratello Vip. E il giornalista ha risposto schiettamente: