Valerio Scanu fa una confessione e piange a Vieni da me

By Simona Tranquilli on dicembre 11, 2018

Vieni da me: Valerio Scanu piange pensando al fratello

Valerio Scanu a Vieni da me ha aperto la puntata del martedì. Ospite da Caterina Balivo, il cantante ha aperto i cassetti della sua vita, parlando degli affetti e della carriera a dieci anni dall’esordio ad Amici di Maria De Filippi. Valerio Scanu non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte a un video del fratello e della famiglia. Il cantante è diventato da poco zio e ha ammesso scherzando che il nipote Marco è un bambino bellissimo e ha preso da lui in questo. Senza peli sulla lingua l’artista ha ammesso che quando il fratello e la fidanzata hanno annunciato il lieto evento è rimasto un po’ tituante. Il fratello infatti è sempre stato “un po’ bamboccione, attaccato ai genitori” a sua detta. Durante la gravidanza della compagna Carlotta, lo ha visto però cambiato, più maturo.



Valerio Scanu confessa a Vieni da me: “Ero preoccupato”

Valerio Scanu è stato un fiume in piena oggi da Caterina Balivo a Vieni da me. Dopo aver ospitato ieri Carlo Conti, che ha svelato quanto guadagna, oggi le porte del contenitore del day time di Rai1 si sono aperte per all’artista sardo. Il cantante ha raccontato i suoi timori sulla paternità del fratello.

“Quando mi hanno detto che aspettavano un figlio ero un po’ preoccupato […] L’ho visto cambiare e crescere […] Avevo dei dubbi, ora sono felicissimo”.

Le paure iniziali sono state spazzate via subito. Il cantante, innamoratissimo del nipote, ha sottolineato che la nascita di un figlio sarà un incentivo per il fratello minore per maturare ancora di più. Il fratello di Valerio Scanu è diventato genitore a 24 anni e la compagna a 19. La loro è una storia d’amore però lunga e seria. Alessandro e Carlotta sono fidanzati infatti da quando lei aveva 13 anni. Il cantante ha parlato anche del suo percorso professionale e dei dieci anni trascorsi dopo Amici.

Vieni da me: Valerio Scanu parla di Sanremo e del suo futuro lavorativo

Valerio Scanu ha fatto commuovere anche la conduttrice di Vieni da me oggi parlando degli affetti. Caterina Balivo, che ieri ha sbagliato in diretta, ha mostrato tutta la sua vicinanza al cantante. Arrivato secondo ad Amici nel 2008, anno del trionfo di Alessandra Amoroso, Valerio Scanu ha partecipato a Tale e quale show e a Sanremo. Il talent di Canale5 ha permesso all’artista sardo di approdare al Festival di Sanremo nel 2010 e vincere con il brano “Per tutte le volte che…”. Il cantate ha parlato dell’emozione di quei momenti e ha elogiato Beppe Vessicchio, conosciuto ai tempi di Bravo bravissimo e suo professore ad Amici. La presenza del musicista è stata fondamentale durante il talent di Canale5 e ancora più importante a Sanremo.

“Averlo conosciuto mi ha dimostrato che non ci sono raccomandazioni nel mondo della musica […] Esiste anche arrivare al cuore delle persone e farsi conoscere da niente”.

Valerio Scanu tornerà sul palco dell’Ariston nel 2019?