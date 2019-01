Barbara d’Urso svela perché non nomina mai Tina Cipollari

Pomeriggio 5: Barbara d’Urso spiega perchè non parla mai di Tina

E’ terminata da poco una nuova puntata di Pomeriggio Cinque. E nella seconda parte del programma Barbara d’Urso ha parlato di chirurgia plastica con i suoi numerosi ospiti, tra i quali anche l’ex marito della Cipollari, Chicco Nalli, e Zequila. Questi ultimi due oggi hanno colto l’occasione per fare pace dopo aver discusso molto animatamente mesi fa proprio negli studi di questa trasmisisone. Finito questo momento di riconciliazione, Barbara d’Urso ha preso la palla al balzo per spiegare il motivo per cui non ha mai parlato di Tina Cipollari finora:

“Sapete che Chicco è l’ex marito di Tina…Io non la nomino mai perchè la amo troppo…Ogni volta che parlo di lei mi vengono gli occhi a cuore…”

A quel punto anche Nalli è intervenuto, asserendo di provare sempre un forte sentimento nei confronti della Cipollari, nonostante si siano separati.

Tina Cipollari felice con Vincenzo: presto andranno a vivere insieme?

Il settimanale Nuovo, proprio sull’ultimo numero uscito nelle edicole oggi, ha pubblicato delle foto di Tina Cipollari insieme a Vincenzo per le strade di Firenze, impegnati a guardare alcune vetrine di agenzie immobiliari per scrutare i vari annunci di case in vendita e/o in affitto. Ovviamente il magazine diretto da Riccardo Signoretti ha immediatamente ipotizzato che i due potrebbero essere alla ricerca di una casa tutta loro proprio nella città toscana così da avere modo di vivere il loro amore ogni giorno. Sarà davvero così? Tina Cipollari e Vincenzo andranno presto a convivere? E chissà cosa ne penserà Chicco Nalli, il quale oggi a Pomeriggio 5 da Barbara d’Urso ha confessato: “Tina è la persona che ho amato e continuo a volere bene a livelli pazzeschi…” Questo sentimento sarà contraccambiato?

Barbara d’Urso rivela il suo cachet per condurre Pomeriggio Cinque e Domenica Live

Barbara d’Urso, in una intervista rilasciata ultimamente al programma radiofonico La Zanzara, ha confessato il suo compenso per condurre Domenica Live e Pomeriggio 5, asserendo con la sua proverbiale schiettezza:

“Guadagno pochissimo, esattamente circa dieci volte meno di quanto vi possiate immaginare. Mezzo milione, dici? No, meno, molto meno…”

In pratica Barbara d’Urso pare guadagnare molto meno rispetto a tantissimi altri suoi colleghi. Chiederà presto un aumento? Chissà, intanto nelle ultime ore è circolato sul web un rumor inerente al fatto che Domenica Live potrebbe tornare in onda alle 14.00, scontrandosi così con Mara Venier e la sua Domenica In. Sarà vero?