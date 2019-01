Domenica In: Mara Venier fa il pieno di ascolti ma cala

Mara Venier stravince con Domenica In e batte le soap di Canale 5

Grande risultato nel pomeriggio del primo canale della Tv di Stato per Domenica In condotta da Mara Venier. La puntata del 20 gennaio ha confermato, per l’ennesima volta, il grande successo del contenitore del dì festivo di Rai1: a seguire Mara Venier sono stati 2.644.000 telespettatori, pari al 17% di share, subendo un lieve calo. La scorsa puntata, infatti, aveva fatto registrare una media del 19,1% di share e 3.000.100 telespettatori. Niente da fare per le soap di Canale 5; Beautiful, Una Vita e Il Segreto continuano a registrare share inferiore rispetto ai giorni feriali. In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice ha confessato di essere davvero contenta e ampiamente soddisfatta dei suoi traguardi, sia privato che lavorativo. Mara, ad oggi, è riuscita a fare davvero una bella domenica e il successo, oltre agli ascolti, è senza dubbio il gradimento da parte del pubblico.

Domenica In fa il pieno di ascolti: Mara Venier vince di nuovo e ringrazia tutti

Anche se in leggero calo rispetto a una settimana fa, Mara Venier continua a fare il pieno di ascolti con Domenica In. La prima parte della trasmissione, in onda il 20 gennaio, è stata seguita da 3.030.000 telespettatori, ottenendo il 18.2% di share, mentre 2.626.000 telespettatori hanno seguito la seconda, pari al 16.9% share. Dopo aver fatto i complimenti ad Amadeus per il grande ritorno con Ora o Mai Più, durante l’intervista a Gina Lollobrigida, Mara Venier si è infuriata con i suoi autori per il tanto chiacchiericcio dietro le telecamere. Tra gli ospiti dell’ultima puntata c’è stata Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony. La donna ha ripercorso con la conduttrice la sua infanzia, il rapporto con i genitori, svelando alcuni retroscena sulla morte di entrambi. L’infanzia di Cristiana è stata abbastanza difficile: a causa dell’assenza dei genitori è passata da una bambinaia ad un’altra. Su Little Tony la donna ha raccontato che aveva nascosto la sua malattia, non l’ha confidato neanche agli amici più cari, perchè non voleva dare un dispiacere:

“Oltre alle canzoni ha lasciato un grande ricordo, chi l’ha conosciuto mi ferma e mi dice che era un grande uomo”.

Mara Venier dispiaciuta dopo la puntata di Domenica In

Nelle ultime ore Mara Venier si trova al centro di una polemica. Nella puntata di Domenica In del 20 gennaio, la conduttrice Rai ha salutato Antonio Pallante, l’attentatore di Palmiro Togliatti. La prima a criticare la Venier è stata Rita Borioni, membro del cda Rai in quota PD, che ha definito sui social “sconcertante salutare un attentatore”. A gridare allo scandalo è stato anche il consigliere regionale Pd nel Lazio, Emiliano Minnucci, definendolo “un fatto di gravità inaudita”. Mara Venier ha replicato dicendosi “dispiaciuta per l’accaduto”: