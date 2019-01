Isola 14: Marco Maddaloni nel cast. Luca Dorigo sostituisce Jeremias?

Marco Maddaloni è un concorrente de L’Isola dei Famosi 14: ecco chi è

Inizia a prendere finalmente forma il cast dell’Isola dei Famosi 14. Dopo aver ufficializzato la presenza di Marina La Rosa, la produzione ha svelato che Marco Maddaloni è un concorrente de L’Isola. Sulla pagina ufficiale del reality il futuro naufrago è stato presentato con queste parole:

“Il suo spirito sportivo sarà decisivo nel mantenere il gruppo coeso”.

Ma chi è Marco Maddaloni? Classe 1984, è nato a Napoli ed è sposato con la modella Romina Giamminelli, da cui ha avuto due figli: Giovanni e Giselle Maria. Ha vinto la seconda edizione di Pechino Express in coppia con Massimiliano Rosolino. La sua carriera è iniziata da bambino, quando si è distinto per vari record. A 17 anni è diventato campione assoluto della Repubblica Italiana e, nel corso degli anni, ha conquistato vari titoli, come quello di sette volte campione italiano di judo per età.

Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez sostituito da Luca Dorigo?

Un ex tronista di Uomini e Donne sarebbe pronto a sbarcare all’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Luca Dorigo, protagonista del dating sentimentale di Maria De Filippi per ben tre volte nel 2006 e nel 2007. L’uomo si è da tempo allontanato dal mondo dello spettacolo, dandosi a una seconda carriera da dj, anche se è stato più volte opinionista nei programmi di Barbara D’Urso. In bilico la partecipazione di Jeremias Rodriguez, a causa di un incidente sugli sci. Ospite a Verissimo, il fratello di Belen ha cercato di minimizzare l’infortunio sciistico avuto durante le feste di Natale, ribadendo la volontà di partire per raggiungere l’Honduras e diventare parte dei naufraghi della nuova edizione. A suo dire sarà un’esperienza fondamentale e giusta per lui. Purtroppo non sono dello stesso parere i medici, i quali hanno imposto un mese minimo di riposo. Luca Dorigo sostituirà Jeremias Rodriguez all’Isola 14?

Isola 14 concorrenti: Paolo Brosio e Jo Squillo sono tra i naufraghi ufficiali

Giovedì 24 gennaio in prima serata su Canale 5 Alessia Marcuzzi torna in prima serata con L’Isola dei Famosi. Filippo Nardi sarà il nuovo inviato dall’Honduras, mentre in studio le opinioniste della quattordicesima edizione saranno Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Per quel che riguarda il cast, i primi nomi annunciati sono quelli di Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Jeremias Rodriguez (che potrebbe essere sostituito per via dell’infortunio in montagna), Paolo Brosio, Jo Squillo, Viktorija e Virginia Mihajlovic, figlie dell’allenatore ed ex calciatore serbo Sinisa Mihajlovic. Resta solo da capire chi saranno gli altri concorrenti dell’Isola 14 che partiranno. Intervistato a I Lunatici su Rai Radio 2, Emilio Fede ha svelato che Brosio avrà un momento magico partecipando al reality perchè darà un grande aiuto alla popolazione per la preghiera ed è pronto a evangelizzare l’Isola dei Famosi: