Francesco Monte e Giulia Salemi fanno sul serio: il nuovo passo

Giulia Salemi pronta a far conoscere Francesco Monte ai parenti

Francesco Monte e Giulia Salemi stanno dimostrando, giorno dopo giorno, la forza del loro legame. La storia dei due ex gieffini, data per spacciata da molti dopo il Grande Fratello Vip, sembra essere destinata a durate. I Fralemi, così sono stati soprannominati dal popolo del web, sono pronti per un passo successivo, in base quanto riportato dal numero in uscita del settimanale Oggi. La coppia starebbe progettando un viaggio in Iran. Giulia Salemi infatti vuole presentare Francesco Monte ai parenti persiani. L’influencer sarebbe perciò decisa a mostrare il suo fidanzato alla famiglia della madre, con la quale in questi mesi dopo il reality di Canale5 ha ricucito i rapporti. Un passo avanti importante per i due gieffini che stanno facendo sul serio. Giulia Salemi ha già fatto visita più volte a Francesco Monte in Puglia e avrebbe quindi, molto probabilmente, già conosciuto la famiglia del ragazzo.



Francesco Monte e Giulia Salemi non andranno a convivere? Il retroscena

Se da un lato, la storia tra Francesco Monte e Giulia Salemi è pronta per fare un salto di qualità, con le presentazioni ufficiali del tronista alla famiglia di Fariba Tehrani, dall’altro lato i due gieffini avrebbero allontanato la possibilità di andare a vivere insieme. Il settimanale Oggi ha parlato infatti anche dell’argomento “convivenza”, sottolineando che al momento Giulia e Francesco vivranno un amore a distanza. La coppia si dividerà tra Roma e Milano…per ora. Giulia Salemi infatti non ha mai nascosto di vedere nel suo futuro una convivenza con Francesco Monte, comunicandolo sui social. Il tronista invece è sempre stato più razionale, sottolineando di volere fare un passo alla volta. In questi mesi il 30enne si è però ammorbidito molto, tanto da mostrare in più occasioni di essere innamorato di Giulia.

Giulia Salemi ha conquistato Francesco Monte. FOTO

Giulia Salemi è riuscita a far capitolare Francesco Monte con la sua corte serrata al Grande Fratello Vip. In questi giorni il tronista ha postato una tenera foto della fidanzata (visibile in basso), segno che l’influencer è riuscita a entrare nel suo cuore. Francesco Monte ha anche fatto un gesto inaspettato per la fidanzata di recente, durante un omento difficile. Anche la modella 24enne continua a mostrare scatti in compagnia del fidanzato. L’ultimo, mostrato su Instagram Stories e visibile in apertura dell’articolo, riprende un caldo bacio tra i due, impegnati in questi giorni con il Festival di Sanremo 2019.