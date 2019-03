Ballando 2019: il primo ballerino per una notte di Milly Carlucci

Ballando con le stelle, anticipazioni: svelato il primo ballerino per una notte di Milly Carlucci

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda da sabato in prima serata su Rai1. E a soli tre giorni dal debutto, il sempre informato TvBlog ha svelato il nome del primo ‘ballerino per una notte’ di Milly Carlucci: trattasi del pilota Nicola Dutto. Il motociclista, lo ricordiamo, alcuni anni fa è rimasto coinvolto in un brutto incidente, a causa del quale ha perso l’uso delle gambe. Il fatto è avvenuto in Friuli, a Pordenone: in seguito al drammatico incidente, Nicola Dutto ha affrontato una lunga terapia di riabilitazione, che lo ha portato a tornare a correre in moto, diventando a tutti gli effetti il primo pilota paraplegico a riuscire a gareggiare, assieme ai normodotati, ai mondiali.

Nicola Dutto è il primo ballerino per una notte di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

Come scrive TvBlog, quindi, sabato sera Nicola Dutto sarà ballerino per una notte nella prima puntata di Ballando con le stelle 2019 e racconterà la sua storia a Milly Carlucci, dove si presenterà assieme alla sua compagna di sempre: la sua inseparabile motocicletta! Dunque il pilota scenderà in pista nell’auditorium della Rai del Foro Italico di Roma, per inaugurare ufficialmente, come ospite, l’edizione 2019 di Ballando con le stelle.

E a proposito di ballerini per una notte: oggi Maria De Filippi ha rotto il silenzio per rispondere a quanto dichiarato da Milly Carlucci negli ultimi giorni (la conduttrice di Ballando ha affermato di non ricevuto alcuna risposta, da parte della collega, al suo invito per lo show). Maria De Filippi ha quindi chiarito, oggi, di non aver ricevuto telefonate da Milly Carlucci o dai suoi autori.

Milly Carlucci parte prima della concorrenza: Ballando con le stelle 2019 inizia alle 20.35

Anche quest’anno Milly Carlucci con Ballando con le stelle inizierà prima rispetto al diretto competitor (Amici di Maria De Filippi), in quanto lo show partirà già alle 20.35, prendendo il posto di Soliti Ignoti. Chissà però se partire alle 21.20, con il forte traino del seguitissimo quiz di Amadeus, avrebbe potuto giovare agli ascolti, un po’ com’è successo con Ora o mai più… L’esito della prima sfida a colpi di share tra la sfida del sabato sera di Rai1 e Canale5 si avrà, ovviamente, solo domenica mattina. Nel frattempo su Milly Carlucci ha detto la sua anche Mariotto, storico giurato di Ballando, facendo una rivelazione inaspettata.