Milo Infante raddoppia: Ore 14 torna stasera su Rai2 con il caso Garlasco

Ore 14 in onda pure stasera su Rai Due con uno speciale: l’annuncio del conduttore

Ieri sera è andata in onda come di consuetudine una nuova puntata di Ore 14 sera. E in questa occasione Milo Infante ha dato ai numerosi spettatori a casa tutte le ultime news sul caso Garlasco. Si segnala che sulla fine della lunga diretta il giornalista ha fatto un annuncio sul cambio di programmazione di Rai Due stasera. Infatti quest’ultimo ha rivelato che a causa delle ultime novità che riguardano proprio Garlasco il suo programma raddoppierà stasera con uno speciale:

“Volevo ringraziare i nostri ospiti in studio e in collegamento…E vi do appuntamento non la prossima settimana, ma a domani sera alle 21.20 dopo il Tg2 Post di Monica Giandotti ci siamo noi di Ore 14 sera con una puntata speciale…Domani infatti è il giorno della Discovery, il giorno in cui finalmente potremo vedere le carte dell’accusa di Pavia nei confronti di Andrea Sempio…”

Milo Infante torna a sfidare Nuzzi con Quarto Grado

E il fatto che tra poche ore andrà in onda una nuova puntata di Ore 14 sera dedicata al caso Garlasco vuol dire che ci sarà una nuova sfida degli ascolti con Gianluigi Nuzzi e il suo Quarto Grado. L’ultima volta che le due trasmissioni sono andaste in onda in contemporanea c’è da dire che Infante è riuscito a far crollare il competitor. In base infatti ai dati Auditel riportati dal portale DavideMaggio.it nella serata di venerdì 24 aprile lo speciale su Garlasco condotto dal giornalista di Rai Due ha registrato 693 mila spettatori a casa con uno share pari al 5.80% avvicinandosi parecchio a Nuzzi, che si è fermato al 6.30% con 760 mila telespettatori. E la mossa dell’Azienda Tv Pubblica in quella circostanza si è rivelata essere vincente, visto il netto calo dei dati registrato dal programma di informazione di Rete 4. Anche stasera i due programmi potrebbero spartirsi quasi equamente i telespettatori appassionati di cronaca nera?

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Boom di ascolti ieri 7 maggio per Ore 14 sera: i dati nel dettaglio

In attesa di questa nuova sfida con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi si segnala che la puntata di ieri del programma condotto da Milo Infante ha registrato ottimi ascolti. In base ai dati Auditel riportati con puntualità da DavideMaggio.it la trasmissione andata in onda in diretta su Rai Due che ha dato aggiornamenti continui sul caso Garlasco ha informato 1 milione e 170 mila spettatori a casa con uno share pari all’8.80%.