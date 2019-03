Domenica In, Anna Maria Barbera: “Ho affrontato un momento difficile”

Scritto da Marco Santoro , il marzo 10, 2019 , in Domenica In

Anna Maria Barbera a Domenica In si emoziona e fa una confessione a Mara Venier

Conosciuta soprattutto per il personaggio di Sconsolata, Anna Maria Barbera è stata ospite nella puntata di oggi di Domenica In. La comica ha raccontato a Mara Venier un periodo molto difficile della sua vita che ha frenato anche la sua carriera. Un momento del quale la Barbera non ha voluto parlare più di tanto anche per rispetto della madre:

“Penso che le persone proseguano il viaggio e non è che va via. Il problema è fare i conti con la sofferenza quando c’è un’assenza. cara mamma tutto apposto”.

Negli anni Anna Maria ci ha fatto ridere e poi è sparita dalla televisione per debuttare in teatro. L’attrice, infatti, è molto impegnata con i suoi spettacoli teatrali con una grande risposta del pubblico:

“L’altra sera sono stata a Ortona, anzi saluto l’Abruzzo, terra umile, dolce e fiera”.

Domenica In: Anna Maria Barbera omaggia Fabrizio Frizzi e Bibi Ballandi

Dopo aver esordito in studio tra l’applauso del pubblico di Domenica In, Anna Maria Barbera si è lasciata andare ad una chiacchierata molto intima con Mara Venier in cui ha svelato dei particolari molto intimi della sua vita. Nel corso dell’intervista Sconsolata ha dedicato un pensiero alla scomparsa di Fabrizio Frizzi e Bibi Ballandi, suoi grandi amici purtroppo scomparsi lo scorso anno. Il 26 marzo prossimo sarà il primo anniversario dalla morte di Frizzi, un conduttore che con il suo sorriso ha fatto compagnia al pubblico per oltre trentacinque anni, sempre con garbo, rispetto ed eleganza. È già trascorso un anno, invece, dalla morte di Bibi Ballandi, produttore televisivo, noto per le sue innumerevoli trasmissioni di successo. Anna Maria Barbera a Domenica In ha parlato anche del suo rapporto con i colleghi, tra cui quello con Ronn Moss, “Era un po’ rigido, siamo andati su e giù con lui. Ma era un buon compagno”, e Carlo Vanzina:

“Non avevo un grande rapporto umano, ma professionale sì. Un grande rapporto professionale. Desideravo dedicare a lui un pensiero anche per salutare suo fratello Enrico”.

Anna Maria Barbera Sconsolata fa una rivelazione sulla figlia a Domenica In

Durante l’intervista a Domenica In Anna Maria Barbera ha parlato anche della figlia Charlotte:

“Che cosa posso desiderare per lei? Io spero tutto quello che spera una mamma per sua figlia. È una ragazza che si impegna tantissimo”.

Charlotte ha una storia ben precisa che Sconsolata ha raccontato in più occasioni: Anna Maria per sua figlia ha lasciato il suo uomo, “perché lui voleva solo me non mia figlia”. La puntata di oggi di Domenica In è stata ricca di ospiti: Paola Barale ha svelato il suo rapporto con Raz Degan e, all’inizio della trasmissione, la Venier ha perso la pazienza.