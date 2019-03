L’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni: la decisione dopo il lutto

Marco Maddaloni non lascia L’Isola dei Famosi dopo la morte della nonna

Nella notte tra il 20 e il 21 marzo è morta la nonna di Marco Maddaloni. La produzione de L’Isola dei Famosi ha deciso di comunicare la tragica perdita al judoka. A dare l’annuncio è stato il cognato Clemente Russo, il pugile ed ex concorrente della prima edizione Vip del Grande Fratello che ha sposato Laura, la sorella di Marco nota per le numerose apparizioni a Pomeriggio 5 e Domenica Live di Barbara D’Urso. Marco Maddaloni ha lasciato l’Isola a bordo di una barca per essere informato in privato sulla delicata questione. Una volta appresa la notizia, Maddaloni ha raccontato in confessionale che sua nonna era da tempo in condizioni di salute precarie. L’atleta ha deciso di continuare la sua avventura a L’Isola dei Famosi e per questa decisione sta ricevendo non poche critiche da parte del pubblico social.

L’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni annuncia: “Non mi ritiro”

Dopo aver appreso la tragica notizia della morte della nonna, Marco Maddaloni ha dichiarato che non si ritira, motivando la sua scelta:

“Ho deciso di rimanere perchè nel mio sangue scorre il sangue Maddaloni e mia nonna mi avrebbe detto sicuramente di continuare. Tornerò a casa quando finirò qui”.

Una volta tornato sulla spiaggia, Marco ha comunicato la notizia ai suoi compagni di viaggio, alcuni dei quali non sono riusciti a trattenere le lacrime: Marina La Rosa, Soleil Sorge, Riccardo Fogli, Luca Vismara e Sarah Altobello si sono molto commossi e si sono rifugiati ognuno nel proprio silenzio a L’Isola dei Famosi. Negli ultimi giorni Marco Maddaloni ha mostrato molta nostalgia di casa, soprattutto nei confronti della propria famiglia, ma continua ad essere sempre più motivato di arrivare fino alla fine della sua avventura in Honduras.

Marco Maddaloni non lascia L’Isola: il padre Gianni ricorda la madre sui social

Il padre di Marco Maddaloni, Gianni, ha voluto ricordare la madre su Instagram. L’uomo ha annunciato la scomparsa della madre, di colei che l’ha generato, lasciando in lui grandi insegnamenti come la dignità, l’onestà, l’altruismo, la perseveranza e l’audacia:

“Grazie mamma. Credo che tu mamma mia abbia scelto di andartene il giorno di san Giuseppe non per caso, ma per raggiungere papà e Peppino tuo figlio nel giorno giusto. Proteggimi dalle cattiverie del mondo”.

Marco Maddaloni non abbandonerà per questo motivo L’Isola dei Famosi: con il cuore pieno di dolore ha deciso di continuare la battaglia verso la finale.